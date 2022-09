Filipović: Krizni tim će predložiti da se hrvatski plin može prodavati samo domaćim poduzećima

Vlada je danas predstavila paket mjera pomoći koji bi trebao ublažiti inflaciju i poskupljenje energenata.

Između ostalog, ograničit će se cijene električne i toplinske energije, kao i cijene osnovnih prehrambenih namirnica. Umirovljenici će ostvariti energetski dodatak, i to po kategorijama do 4.360 kuna mirovine, a ostale mjere možete proćitati OVDJE.

Nakon sjednice Vlade javnosti su se obratili ministri Oleg Butković, Davor Filipović, Marin Piletić, Marija Vučković te Ivan Paladina.

- Paket mjera uključuje pomoći i subvencije našim poduzetnicima, javnom i neprofitnom sektoru, poljoprivrednicima, ribarima, prometu, javni prijevoz... Smatramo da je to veliki posao koji je to napravila Vlada. Činjenica je da je ovo nešto što će puno pomoći građanima i sektorima. Sagledali smo sve aspekte i donijeli paket koji će omogućiti da naši građani i poduzetnici mogu lakše funkcionirati - obratio se na početku Butković.

- Građani odmah mogu očekivati da će odluke odmah stupiti na snagu, nema čekanja - dodao je.

Mjere se donose za šestomjesečni period. Poduzetnici su dobili jeftiniju struju.

- Kolega Filipović ide sutra na Vijeće ministara i naš je prijedlog da se ograniče cijene plina. Pratimo situaciju, ako ne dođe do toga, onda ćemo donositi odgovarajuće odluke - kazao je.

Ministar Piletić komentirao je mjere koji se odnose na mirovine.

- Došli smo do povećanja cenzusa na 4.360 kuna najviše mirovine za koju će umirovljenik dobiti jednokratni dodatak. Iznosi su ostali isti - za najniže mirovine 1.200 kuna, a za najviše 400 kuna. Nema prijava kao što ih nije bilo ni prošlih puta. Od 1. listopada ide za hrvatske korisnike, a u prosincu za umirovljenike koji primaju mirovine iz inozemstva - komentirao je.

Filipović je komentirao mjere uvedene za plin.

- Krizni tim će predložiti Vladi da se sve količine plina koje se proizvedu u Hrvatskoj moraju prodavati hrvatskim subjektima po primjerenoj cijeni. Može se to nekome ne sviđati, ali mi na prvo mjesto stavljamo naše građane - kazao je.

- Važno je pustiti prave javnosti. Imate distributere koji imaju gubitke, svi su znali da će sami morati pokrivati gubitke. Što su oni napravili? Ništa. Imali su situaciju da je cijena plina bila daleko niža. Netko je radio kako treba, a netko nije radio ništa. Svi se moraju odgovorno ponašati - dodao je pa se osvrnuo na Inu.

- Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila Nadzornom odboru Ine razrješenje hrvatskih članova Uprave. Oni imaju regulirane ugovore s Inom, no ja ih ne mogu iznijeti. Mi očekujemo promjenu svih članova Uprave i vjerujem da će to ići u tom smislu. Ovo je ogromna reputacijska šteta za Inu i MOL - komentirao je.

Što se tiče poduzetništva, istaknuo je da je trenutna cijena struje na burzi 635 eura.

- Do 250.000 kW/h svi će poduzetnici imati struju 62 eura, a oni koji troše do 2,5 gW/h godišnje će plaćati 180 eura, a oni koji troše najviše će plaćati 230 eura. Tako smo to gradirali jer više od 92.000 poduzeća spadaju u kategoriju mikropoduzetnika za koju posebno treba brinuti. Oni koji troše najviše trebaju i najviše plaćati, ali je to ponovno puno niže od cijene na burzi - objasnio je.

- Možemo reći da cijene struje ove zime neće rasti. Radit ćemo sve kako bismo pomogli. HEP ovo može izdržati, imat će velike gubitke, ali se zna zašto se ovo donosi. Podsjetit ću vas da smo dali jamstvo za 400 milijuna kredita prema tome smo procijenili da HEP u idućih šest mjeseci može nositi ovaj teret - kazao je.

Ministrica Vučković je kazala kako se ove mjere donose u iznimnim i rijetkim situacijama.

- Ne očekujemo nestašicu hrane, vodio se dijalog sa predstavnicima u lancu opskrbe hranom i donijela se mjera kako bi se očuvala kupovna moć građana. Ne mogu reći na koji način su definirane kazne, no ne očekujemo prekršaje - komentirala je.

Osvrnula se i na batine koje dobio Antun Vujić, ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

- Ravnatelj agencije se pisanim putem očitovao da ne zna zašto je dobio batine jer nije siguran tko je osoba koja ga je udarila. Pričekat ćemo razjašnjenje i onda ćemo vas obavijestiti o odlukama. Druga tijela utvrđuju okolnosti ovog neugodnog događaja. Ravnatelj tvrdi da mu nije bio slomljen nos, bio je udaren s leđa i ne zna tko i zašto ga je netko udario - kazala je.

