U sjeni Trumpovih tvitova ostao je ekonomski uzlet SAD-a

Dok svi gledaju u Trumpov Twitter-profil, koji ta tvrtka unatoč brojnim pozivima neće zatvoriti, rijetki gledaju što se događa u američkoj ekonomiji. A tamo se ipak događa nešto, odnosno događa se – veliki rast.

Nepravedna redistribucija

Naime, prema svim osnovnim brojčanim pokazateljima američko gospodarstvo stoji bolje nego prije Trumpova dolaska u Bijelu kuću. Iako se ta vijest i dalje uzima s rezervom jer je, kažu i dalje nevjerni Tome, teško procijeniti što je konkretno rezultat Trumpove, a što je još odjek Obamine politike. Ipak, nije da nije. Ekonomski analitičari uglavnom se slažu kako Trumpu treba odati priznanje za rast jer je deregulirao praktički sve, od banaka do crpljenja nafte, no opet se to govori s rezervom jer je još prerano procijeniti kakve će te deregulacije imati krajnje posljedice. One su za sada vrlo pozitivne. K tome, nema najava nekih ključnih novih regulativa pa se, izgleda, dogodila određena opuštenost u poslovnim krugovima i njihovo uvjerenje da će se njihove investicije u budućnosti više isplaćivati.

Korporativnom sektoru sada ide jako dobro, toliko da mu najavljene mjere smanjenja poreza i ne trebaju. Mogući razlog zbog kojega se o rastu gospodarstva pod Trumpom malo govorilo jest što se taj rast gotovo nimalo ne osjeti na prosječnim plaćama. Iako Amerika danas gotovo da i nema nezaposlenosti, odnosno podaci su takvi da ne radi samo onaj tko to zapravo i ne želi, rasta plaća nema. Ta činjenica pomalo je zabrinjavajuća jer krajnji kupac rezultate tog rasta zapravo ne vidi. Čini se kako je opet posrijedi nepravedna redistribucija bogatstva gdje su oni imućniji zadržali taj pretičak nastao od rasta.

Neočekivani gost

Istraživanje američkih Saveznih rezervi (FED) zaključuje kako sada samo jedan posto najbogatijih Amerikanaca drži gotovo 40 posto nacionalnog bogatstva. Tako i dalje u Americi vlada osjećaj kako zemlji ide loše, barem je tako pokazala jedna od velikih anketa, a samo trećina vjeruje da se stanje popravilo. Nemaju osjećaj da je oporavak zahvatio i običnog građanina.

Svoju će agendu America First Trump promovirati i na jednom pomalo neočekivanom mjestu. Posjetit će 20. siječnja, točno na prvu obljetnicu inauguracije, Svjetski ekonomski forum u Davosu gdje nisu bila njegova dva prethodnika. Donald Trump naći će se u istoj prostoriji s nekima od svjetskih vođa koje je napadao tvitovima u kampanji i poručiti im – vidite, SAD raste sve više.

