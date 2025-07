Bilo kakvom čuđenju nakon Thompsonova koncerta na zagrebačkom Hipodromu nema mjesta. Barem što se jedne njegove pjesme tiče. Točno se znalo što će se dogoditi kada krenu prvi taktovi "Bojne Čavoglave". I znalo se kako će uzavrela masa ljudi iz publike odgovoriti na prve dvije riječi pozdrava koje će Thompson izgovoriti. A znalo se i da će se o tome danima raspravljati. I da se nimalo ne zavaravamo, znalo se da će taj isti ustaški pozdrav u danima koji slijede biti izgovoren i u najvišem zakonodavnom tijelu naše zemlje, u Hrvatskom saboru. Moglo se i pretpostaviti tko bi ga mogao izreći. Iako onih koji ga podržavaju i izgovaraju onako u sebi ima više, postoje i oni koji će ga i javno prevaliti preko usta, a to su i učinili. Usred sabornice. Nije se to dogodilo prvi, a nažalost, ni posljednji put. Jer nikakve učinkovite i jasne osude ni isto takve kazne s čelne saborske pozicije nije bilo. To znači – da je neće biti ni ubuduće. Pa će se sve već viđeno ponoviti uskoro i na Thompsonovu koncertu u Sinju i svima onima koji će uslijediti, a to će nekim saborskim zastupnicima ponovno biti povod da se opet u svoje vrlo domoljublje slavodobitno kunu uz ustaški pozdrav.