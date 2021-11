Dok veterinarska inspekcija čeka da vlasnik popravi uvjete u kojima žive životinje, volonteri spašavaju njihove živote

Prošlo je tri i pol mjeseca otkad je veterinarskoj inspekciji prijavljeno da na jednom posjedu u Sisku živi bezbroj pasa, mačaka i domaćih životinja. Posjed je zapušten, životinje bolesne i gladne, a njihov vlasnik ne može se brinuti ni za sebe.

Promijenilo se do sada nije baš ništa, jer inspekcija još uvijek čeka da vlasnik popravi uvjete u kojima životinje žive. To mu je već drugi puta nadležna inspektorica naredila svojim rješenjem. Za to vrijeme životinjama pomažu volonteri, donose hranu, spašavaju bolesne.

– Svinje i koze nismo mogli ni izbrojati, ne znamo jesu li označe, cijepljene, pod veterinarskim nadzorom. No, vidljivo je da su životinje zapuštene i da se ne brine o njima, nemaju ni adekvatan smještaj. Kozama je iz vimena curio gnoj. Sam vlasnik rekao je da ih prodaje na Njuškalu – napisali su volonteri i u prijavi. Zatekli su više mačaka koje su bolesne, neuhranjene, pune buha. Razmnožavaju se bez kontrole, pitaju se i što vlasnik radi s mačićima. Koliko je pasa ne znaju, a njihov broj, prema riječima vlasnika, nije uvijek isti.

– Rekao nam je da i pse prodaje na Njuškalu. Imao je 25 štenadi, većinu je prodao nekome u Sisak, svako štene 200 kuna. Jedno štene mu je zgaženo, a devet su od njega kupili volonteri. Nisu imali izbora, psi su bili bolesni i gladni. Unatoč brizi i naporima veterinara preživjelo ih je samo pet. Vlasnik nije registrirani uzgajivač, a psi nisu ni čipirani ni cijepljeni – ističu u prijavi. Preuzeli su i četiri odrasla psa, a vlasniku ostavili hranu za pse i mačke. Ponudili su mu i da organiziraju i plate kastraciju pasa koji su ostali kod njega, ali na to nije pristao. Kako su imali i neugodnosti, vlasnik je bio agresivan i prijetio da će pse ubiti, od inspekcije su tražili oduzimanje svih životinja te zabranu držanja i uzgoja.

– Čekali smo prvo da naša prijava dođe do inspektora nadležnog za to područje. Onda smo doznali da je inspektorica preporučeno poslala vlasniku rješenje da popravi uvjete, a nakon što je rok prošao poslala je još jedno rješenje. Jer je on izjavio da potpis na preuzimanju prvog rješenja nije njegov. Navodno je nešto čak i popravio – kažu volonteri.

Što je inspektorica naložila vlasniku nakon isteka roka, jesu li mu psi oduzeti i što je utvrđeno s obzirom na dojave da vlasnik sam na imanju zakapa uginule životinje, pitali smo Državni inspektorat Republike Hrvatske.

– Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata krajem kolovoza izvršila je nadzor na lokaciji iz upita. Sukladno nadležnosti i važećim propisima pokrenut je upravni postupak te su posjedniku rješenjem određene mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Rok za izvršenje još nije istekao – odgovaraju iz DIRH-a.

Jasno, sve mora po proceduri. Zna se koliki je rok za otklanjanje nepravilnosti, ništa prije isteka 30 dana. I nije bitno što je vlasnik dobio i drugi rok, možda mu daju još jedan. Za to vrijeme ni ne razmišljaju o oduzimanju životinja, barem onom privremenom. Jer životinje se oduzimaju kad pate, kad im je ugrožen život. U ovom dvorištu samo psi umiru od parva. Nije to, izgleda, dovoljno velika patnja da bi se inspekcija zabrinula. Uostalom, tko je psima kriv kad se ne znaju strpjeti da prođu ti rokovi.