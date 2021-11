Riješili se bolesnog psa, ubacili ga u kantu za smeće i zatim ubili

Tri godine nakon početka projekta kastracije, liječenja, zbrinjavanja pasa iz romskih naselja Međimurja, u kojem je projektu zbrinuto gotovo 2000 pasa, od čega više od pola bolesnih, ranjenih, potrganih udova, kralježnice, šugavih i punih parazita, projekt još nije gotov. U Skloništu za životinje Prijatelji Čakovec pitaju se hoće li ikad i biti.

Nakon što su stručne službe odradile svoje 2018. godine, u većinu naselja više nitko nije ulazio. U Kuršanec i Parag redovito su odlazili djelatnici Skloništa po one najbolesnije, ranjene, pregažene. Na dan kad je trebao krenuti nastavak projekta zbrinjavanja pasa u romskim naseljima, u inbox skloništa stigao je uznemirujući video.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.



– Tragom videa odmah smo otišli u nadi da ćemo pronaći to mlado, nježno i prestrašeno štene, očito bolesno od šuge ili demodexa.

Nažalost, pronašli smo ga utopljenog u potoku kraj nasipa. Preuzeli smo mamicu i preostala dva štenca. U ovom trenutku prema popisima u naseljima ponovo obitava preko 600 pasa koji će nastaviti trpjeti svu tu stravu i užas ako država ne kaže dosta.

Svatko tko nema uvjeta niti financijskih sredstava za držati psa, ne smije ga imati. Sve ostalo je kršenje Zakona o zaštiti životinja, Zakona o veterinarstvu, jer gotovo niti jedan od tih pasa nije cijepljen protiv bjesnoće i mikročipiran – kažu iz Skloništa .

U protekle tri godine Sklonište je izvuklo preko 300 pasa iz naselja i na to utrošilo preko 300.000 kuna svojih donatora. Mnogi psi bili su toliko bolesni da su umrli na putu do veterinarske ambulante. Isti ljudi od kojih su preuzeti nabavili bi novo štene koje bi se vrlo brzo razboljelo i bezuspješno bi ga liječili nakon dojave da je u naselju štene koje povraća, ima krvavi proljev i ne želi jesti.

– Djelatnici Skloništa za životinje sve teže i sami podnose ovakva zvjerska mučenja i pitaju se da li će tome ikad doći kraj. Jer ovo nije problematika ilegalnih deponija smeća, nije problematika ni stalnih nedozvoljenih paljevina otpada, ovo su živa bića prema kojima se odnose gore nego prema smeću – ističu iz Skloništa.