Dok papa piše o jedinstvu, u Hrvatskoj se uz šutnju Crkve ponižava pravoslavne

Apostolsko pismo pape Leona "In unitate fidei", objavljeno u povodu 1700. obljetnice Nicejskog koncila, nije prigodni podsjetnik na zaboravljenu dogmu; prije je ogledalo u koje se danas mora zagledati svaka Crkva, pa i ona u Hrvatskoj.
Papa podsjeća da Nicejsko vjerovanje ne spada u muzej, nego da je riječ o kriteriju. Ako je Sin "istobitan Ocu", tada spas ne može donijeti simpatični moralni učitelj ni religija samopomoći; u središtu ostaje Bog koji je u Isusu "sišao s neba i utjelovio se radi nas i našega spasenja". Iz toga proizlazi da se vjera ne može svesti na privatni mir, duhovne tehnike i moralni coaching. Ona mora zahvatiti povijest, tijelo, rane i nepravde. Svaka duhovnost koja preskače konkretnog čovjeka i konkretno društvo jednostavno je antinicejska.
Svaka kampanja koja Srbe pretvara u kolektivnog sumnjivca i svaka šutnja pred tim teološki su skandal
