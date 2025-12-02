Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Dalibor Milas
Autor
Dalibor Milas

Dok papa piše o jedinstvu, u Hrvatskoj se uz šutnju Crkve ponižava pravoslavne

papa Lav
Reuters/PIXSELL
02.12.2025. u 12:30

Svaka kampanja koja Srbe pretvara u kolektivnog sumnjivca i svaka šutnja pred tim teološki su skandal

Apostolsko pismo pape Leona "In unitate fidei", objavljeno u povodu 1700. obljetnice Nicejskog koncila, nije prigodni podsjetnik na zaboravljenu dogmu; prije je ogledalo u koje se danas mora zagledati svaka Crkva, pa i ona u Hrvatskoj.

Papa podsjeća da Nicejsko vjerovanje ne spada u muzej, nego da je riječ o kriteriju. Ako je Sin "istobitan Ocu", tada spas ne može donijeti simpatični moralni učitelj ni religija samopomoći; u središtu ostaje Bog koji je u Isusu "sišao s neba i utjelovio se radi nas i našega spasenja". Iz toga proizlazi da se vjera ne može svesti na privatni mir, duhovne tehnike i moralni coaching. Ona mora zahvatiti povijest, tijelo, rane i nepravde. Svaka duhovnost koja preskače konkretnog čovjeka i konkretno društvo jednostavno je antinicejska.

Ključne riječi
crkva papa

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja