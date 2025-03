Dok je Trump 'grmio' na Capitolu 'odabran da preživi' odveden je na tajno mjesto za koje se samo zna da je daleko

Na kraju krajeva, posao člana kabineta u američkoj administraciji, postane kao i svaki drugi - znaju koje su im obaveze, ujutro čitanje medija, sastanci,... - gotovo predvidljiva rutina. No onda dođe dan kad teret opstanka i vođenja nacije padne na njegova leđa i od manje-više običnog dužnosnika postane osoba "određena da preživi" ili, u originalu, "designated survivor" - netko tko koja mora pod svaku cijenu ostati živ. Drže ga podalje od skupova na visokoj razini kako bi, ako se desi najgore, te predsjednik i vodstvo države budu nekom nevoljom zbrisani, on stupio na scenu kao vođa nacije.

Tako je jučer, dok je američki predsjednik Donald Trump govorio na zajedničkoj sjednici Kongresa, a tamo, uz predsjednike oba doma, sjedio i potpredsjednik JD Vance te vlada, ministar za veterane Doug Collins odveden je na tajno mjesto za koje se samo zna da je daleko od Capitola. Ako se krene redom kojim dužnosnici preuzimaju vlast nakon predsjednika, a on ide: potpredsjednik, predsjednik Zastupničkog doma, predsjednik Senata, državni tajnik, ministar financija, glavni tužitelj, ministar unutarnjih poslova, ministar poljoprivrede,... ministar za veterane tek je 17. u tom sukcesijskom nizu. Ali je jučer bio važniji od svih njih. Iako se često dramatizira u fikciji, pa postoje filmovi i serije o "određenom da preživi", ta je uloga ključni dio strategije nacionalne sigurnosti SAD-a. Ona jamči da će vlada nastaviti funkcionirati, bez obzira na sve.

Ideja "osobe koja mora preživjeti" datira iz doba Hladnog rata, kada je strah od sovjetskog nuklearnog napada pobudio zabrinutost oko toga kako će američka vlada nastaviti funkcionirati ako Washington bude napadnut. U to su vrijeme vojni stratezi i politički vođe shvatili da se cijeli zapovjedni lanac može lako ukloniti za samo nekoliko minuta. Do kraja 80-ih godina prošlog stoljeća, pod predsjednicima Jimmyjem Carterom i Ronaldom Reaganom, uloga je postala formalizirana kao dio vladinog planiranja kontinuiteta. Savezna agencija za upravljanje izvanrednim situacijama (FEMA) i vojni ured Bijele kuće dobili su zadatak osigurati da barem jedan dužnosnik ne bude prisutan na velikim događajima, kao što su govor o stanju nacije ili zajednička sjednice Kongresa. Cilj je bio jednostavan: ako dođe do katastrofe, i dalje će postojati pravno priznati nasljednik koji će nastaviti voditi državu i vladu.

Dosadašnji "određeni da prežive preživjeli" najčešće su opisivali svoje iskustvo kao nadrealno, dok je za građane ono fascinantno: sam koncept da neki nasumično odabran član kabineta odjednom postao predsjednik Sjedinjenih Država fantazija je kako netko, relativno običan, preko noći postaje najmoćniji čovjek na svijetu. Ta mješavina fantazije i fascinacije idealan je zaplet u romanima i političkim trilerima, od kojih je možda najpoznatija TV serija Designated Survivor, kod nas prevedena kao Jedini preživjeli, u kojoj Kiefer Sutherland glumi člana kabineta koji iznenada postaje vođa nakon što svi drugi bivaju zbrisani.

No sam je posao mješavina odgovornosti i birokratske rutine. Obično "određene da prežive" obavijeste o funkciji nekoliko tjedana prije događaja kojem ne smiju nazočiti, a vijest im najčešće javi šefa osoblja Bijele kuće. U satima koji prethode sigurnosno osjetljivom događaju, "određenog da preživi" odvedu na sigurnu lokaciju, daleko od Washingtona. Njihovo boravište drži se u tajnosti, a samo nekolicina viših dužnosnika i agenata Tajne službe zna njihovu točnu lokaciju. Nakon što ga tamo dovedu, upoznaju ga s povjerljivim planovima nastavka rada vlade. Tad se mora pripremiti za mračan scenarij, za napad ili katastrofu koja će pokositi predsjednika, potpredsjednika i cijeli niz dužnosnika, da bi, ako se to dogodi, mogao odmah preuzeti predsjedničku dužnost i provesti zemlju kroz nikad do tad viđenu krizu.

Prošli "određeni da prežive" podijelili su svoja iskustva, a ona idu od duboke introspekcije do nadrealnog humora. James Nicholson, također ministar za pitanja veterana za vrijeme predsjednika Georgea W. Busha, kaže da se 2008. našao u situaciji kad se morao hiperfokusirati na zadatak kako postati predsjednik, ali se istovremeno moliti da do toga ne dođe. Nicholsona su helikopterom odvezli na tajno sigurno mjesto, gdje imao brifinge i gledao govor o stanju nacije koji je držao predsjednik. Prisjetio se kako mu je poslužen ukusan obrok - mali, ali značajan detalj koji mu je ostao u sjećanju. - Razmišljao sam: ako se i dogodi najstrašnije, barem ću biti sit - kazao je nakon svog iskustva.

Bivši državni odvjetnik Alberto Gonzales, bio je 2007., također za Busheve administracije, označen kao "odabran da preživi". On je pak odlučio provesti vrijeme u letu vojnim zrakoplovom. - Tek tad mi je stvarno postalo jasno da bih, ako se nešto dogodi na Capitolu i ako svi budu ubijeni, ja bio predsjednik - rekao je i priznao da ga je sama ta ideja emotivno slomila.

Tijekom obraćanja predsjednika Billa Clintona o stanju nacije 1997. godine, tadašnji ministar poljoprivrede Dan Glickman proglašen je "određenim da preživi". Za razliku od drugih, imao je više slobode u odabiru svoje lokacije i odlučio je ostati s kćeri u New Yorku. Prisjeća se tog iskustva kao mješavine uzbuđenja i apsurda. Njegova kći je htjela pozvati prijatelje da svi zajedno gledaju govor, ali je on to odbio rekavši: "Ovo nije tulum". Nakon govora, tajna služba mu je ponudila pratnju natrag u Washington. Nije htio, već je odabrao ostati na večeri u New Yorku. Međutim, kad je odbio sigurnosnu pratnju i prijevoz, našao se u škripcu: padala je ledena kiša i susnježica, a on nikako nije mogao uloviti taksi. - Teoretski sam bio sam najmoćniji čovjek na licu zemlje, a nisam mogao zaustaviti ni taksi - smijao se.

Prije 11. rujna, "određeni da prežive" su imali više fleksibilnosti u odabiru svoje lokacije, pa su, kao Glickman, ponekad ostajali kod kuće ili odlazili na unaprijed isplanirana putovanja. No nakon terorističkog napada 2001. sigurnosne mjere su pooštrene. Sada ih odvode u tajne vojne baze, podzemne bunkere ili zapovjedne centre. Neki smatraju da je riječ o reliktu starog doba, ali se sigurnjaci ne slažu, Danas je popis opasnosti i duži nego prije: sad su to teroristički napadi, kibernetičko ratovanje te drugi katastrofalni događaji i SAD ni ne pomišlja prekinuti ovi tajnovitu, ali intrigantnu praksu.

