FOTO Dojava o bombi u trgovačkom centru u Osijeku: 'Policija brani prilaze centru, stvorila se ogromna kolona'

Policija je u utorak poslijepodne zaprimila dojavu o prijetnji postavljenom bombom u osječkom trgovačkom centru, doznaje se u osječko-baranjskoj Policijskoj upravi. Nakon zaprimljene dojave u tijeku je policijsko postupanje, izvijestili su iz policije. Radi se o trgovačkom centru "Portanova" u zapadnom dijelu grada. Kako nam javlja čitatelj, trgovački centar je evakuiran, policija je blokirala prilaze i izlaze, a na obilaznici uz centar stvara se velika kolona.

"Okupilo se puno policije, rekla bih i vojske i policijskih je vozila dosta s rotirkama. Također su doveli pse tragače, a navodno je bomba u podrumu", rekla je svjedokinja za SiB.hr.