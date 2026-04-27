Bivši HDZ-ov župan: Ja na tom ručku u svibnju 2017. nisam bio

Zlatko Ževrnja, bivši HDZ-ov župan splitsko-dalmatinski, svjedočio je na zagrebačkom Županijskom sudu u nastavku suđenja Vinku Zulimu, bivšem HDZ-ovu načelniku Općine Seget. USKOK bivšeg HDZ-ova načelnika tereti da je potrošio 41.000 općinskih eura kako bi platio privatne ručkove i večere. Prema optužnici, radio je to tijekom 2017. i 2018., nakon čega je u fakturama kojima je te iznose pravdao, lažno navodio svrhu zbog kojeg se na te ručkove i večere išlo. Na fakturama koje su pratile račune, tako je bilo navedeno da se radilo o troškovima reprezentacije u povodu raznih blagdana, sastanaka općine, sastanka s pojedinim sucima splitskih sudova, sastanka s vatrogascima...

U svom iskazu Ževrnja je kazao kako 28. svibnja 2017. nije bio u restoranu Barba Boro, jednom od lokala u kojima su, prema tvrdnjama USKOK-a, napravljeni golemi troškovi za hranu i piće. Pojasnio je da je sporni račun nastao između dva izborna kruga te godine, dok je on još u travnju 2017. odlučio da se više neće kandidirati na izborima. – Moji službeni posjeti Segetu mogu se vidjeti u kalendaru županovih obveza. Posjećivao sam gradove i općine, no nismo se družili po restoranima. Često sam slao i svoje suradnike, jer nisam mogao sva ta mjesta obilaziti sam – kazao je Ževrnja.

Sporni račun datira od 28. svibnja 2017. i u njemu je navedeno da je Zulim u restoranu Barba Boro častio župana. Kako je aktualni HDZ-ov župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban na tu funkciju stupio u lipnju 2017. sud će vjerojatno morati razriješiti je li župan zaista bio Zulimov gost. Ili je Zulim, kako se tvrdi u optužnici, općinski novac privatno trošio na hranu i piće po restoranima.

Osim bivšeg župana, svjedočila je i Ivka Marić, bivša šefica računovodstva Općine Seget, koja je iskazivala pomalo konfuzno, a u svom iskazu je kazala kako je ona samo realizirala plaćanje računa nakon što su Zulim i njegov prvi suradnik, pročelnik Ivo Sorić, koji je sada načelnik Općine Seget, sve odobrili.

– Bila sam na ručkovima u raznim prigodama poput blagdana ili dolazaka župana. No ne znam je li općina imala limit na iznos koji se može potrošiti na ručak. Znam da je u proračunu postojao iznos predviđen za reprezentaciju i nikada nije potrošeno više od toga. Napravljena je i revizija i nismo od njih dobili nikakve prigovore – kazala je svjedokinja.

I svjedokinja Ankica Rogulj, koja je bila zadužena za naplatu komunalnih naknada, potvrdila je da se na inicijativu Zulima i Sorića išlo na ručkove, na kojima se kako je rekla, raspravljalo o problemima općine. No dodala je i da je bilo druženja za razne blagdane.