Dalija Orešković jedina ostaje bez kluba

U SDP-u je ne trebaju, a Možemo! je neće

Zagreb: Dalija Orešković o lajkanju statusa na Facebooku
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/5
Autor
Božena Matijević
27.04.2026.
u 16:27

Orešković u mnogim temama više pripada orijentaciji Možemo! nego SDP-a, koji u posljednje vrijeme jako smiruje atmosferu, kaže Žarko Puhovski

Boška Ban postala je HDZ-ovka, ušavši time i u HDZ-ov zastupnički klub u Saboru. GLAS-ova Anka Mrak-Taritaš skrasila se po novom u zastupničkom klubu Centra i NPS-a, a novi čelnik HSS-a Darko Vuletić za desetak će dana, kako nam je sam rekao, definirati svoj zastupničkoklupski status. A kada se to dogodi, Dalija Orešković (DOSIP) će postati jedina od 150 saborskih zastupnica i zastupnika koja ne pripada nigdje, nijednom zastupničkom klubu, jer se onaj prvotni koji je dijelila s Mrak-Taritaš i Krešom Beljakom raspao zbog Beljakova odlaska iz politike.

To što jedna od najaktivnijih, najglasnijih i "najdrčnijih" oporbenih zastupnica, koja nemilice verbalno progoni premijera Andreja Plenkovića, HDZ i sve ostale u vladajućoj većini, koji je odreda ne mogu smisliti, ostala sama, bez kluba kojem bi pripadala, zanimljiva je situacija pa smo o njoj razgovarali s političkim analitičarima Žarkom Puhovskim i Ankicom Mamić.

– Više je razloga za tu situaciju u kojoj se Orešković zatekla. Činjenica da ste najglasniji i najoštriji ne znači samo po sebi da donosite neku političku težinu. Mnogi i ne znaju da ona ima političku stranku koju drži na životu iz pragmatičnih, financijskih razloga. Kako je dvaput u Sabor ušla na listi SDP-a mogla bi se komotno učlaniti u SDP, ali je pitanje trebaju li nju u SDP-u. Mislim da ne trebaju. Ne vidim što bi SDP time dobio, a ne vidim ni što bi ona dobila jer u stranačkom zastupničkom klubu ipak postoji određena stega. U Možemo! je pak neće jer se oni tamo drže dosta čvrsto zajedno. Ovako, ostajući sama, sama sve i određuje, mada to znači da će dosta izgubiti na vidljivosti jer neće moći govoriti u ime kluba – kazala nam je Mamić dodajući da je Dalija Orešković medijima zanimljiva samo zato što je oštra, bučna, žestoka i što napada vladajuće.

– Ona na tome i gradi svoju političku karijeru. I takva će ostati bila u nekom klubu ili ne. Ne može ona napraviti neku paradigmatsku promjenu načina na koji nastupa, to je nemoguće. Ona i dobiva na vidljivosti zato što glasno i oštro napada vladajuće, a ne zbog političkog sadržaja. Nema ona nekih političkih ideja. Orešković je čelnica neke nepostojeće stranke i govori što hoće, kada hoće i koliko hoće. Nema nikakvih stranačkih moćnika koji bi joj nešto nametali i sputavali je – ocijenila je Ankica Mamić.

Žarko Puhovski najprije podsjeća da je svojevremeno u istoj poziciji u kojoj se sad nalazi Dalija Orešković, što znači bez zastupničkog kluba, bio i povjesničar te saborski zastupnik Ivo Banac

– Ali nije problem u tome je li netko sam ili je u nekom klubu, već u tome što ima znatno manje poslovničkih mogućnosti. To znači da će Dalija Orešković, kao dosad jedna od najaktivnijih sudionica saborskog političkog života, odsad biti oštećena u svojim mogućnostima nastupa u Saboru, što je jako oslabljuje u nastupu. Ona je sad u situaciji da može igrati po onoj staroj Schopenhauerovoj – kada sam sam barem sam u dobrom društvu. No, politički to ne funkcionira. Ona će se vjerojatno morati odlučiti za neki klub. Iako je prežestoka za SDP, vjerujem da bi je SDP prihvatio u svoj klub jer je na listi SDP-a i ušla u Sabor. Ne vidim zašto ne bi ušla u SDP-ov klub, jedino što tamo ne bi dobila priliku da često govori u ime kluba. Ne vidim neku drugu skupinu kojoj bi se mogla pripojiti, a da može nastaviti ulogu koju je dosad igrala, da skoro o svakoj temi dnevnog reda može govoriti. Znači, ako u njemu ostane ona će u tom samačkom statusu biti značajno oslabljena, što znatno olakšava atmosferu HDZ-u i relaksira njegovu poziciju jer ga se manje napada. No može se dogoditi da će im u HDZ-u Orešković zapravo i nedostajati jer su oni, kao i sve velike stranke, živjeli od toga da u replikama na napade uzvraćaju tako da dokazuju što su oni sve napravili. Kada je riječ o razini komunikacije, i HDZ i Orešković često su u tome bili ispod svake razine. Ona je jedna vrsta ženskog Zorana Milanovića u našem političkom životu, a to ne govorim kao kompliment. Oboje su razumne stavove često kompromitirali nerazumnim "argumentacijama" – obrazložio je analitičar Žarko Puhovski. 

Pitamo ga potom – a što govori činjenica da Daliju Orešković, mada im je po mnogočemu bliska, ne zovu ni u klub SDP-a ni u klub Možemo!, nitko se ne otima za nju.

– Razlog tome je šifra "SS", odnosno, stranačka stega. Čim ste u nekom stranačkom klubu morate poštovati neka osnovna zacrtana pravila vezana uz nastupe o određenim temama. Naprosto, u svakoj stranci imate one koji su napadači, one koji zagovaraju suradnju, svatko ima neki zadatak. No u SDP-u je problem što oni imaju samo nekoliko govornika koji su ovlašteni govoriti, a i u Možemo! ih je samo troje koji mogu reći nešto ozbiljno. Zato bi njima Orešković jako dobro došla jer ona u mnogim temama više pripada orijentaciji Možemo! nego SDP-a koji u posljednje vrijeme jako smiruje atmosferu, osim ispada Siniše Hajdaša Dončića koji se hoće dokazati. SDP se kao stranka sad dosta mirno ponaša, što im na rejtingu dobro prolazi, i zato tu strategiju neće mijenjati. Dakle, SDP-u ne odgovara netko tko je tako oštar kao Orešković. Ipak, ne vjerujem da bi se usudili ne prihvatiti je da ona izrazi želju za tim. Ali mislim da ona i sama zna da bi to značilo njenu neutralizaciju. U Možemo! bi njene šanse bile nešto bolje, ali bi i tu morao postojati neki dogovor, pri čemu bi tu jako teško dobivala mogućnost da govori u ime kluba, pogotovo na početku kao nova u klubu. U svakom slučaju, Orešković je nakon svega što se dogodilo posebno hendikepirana u svakom pogledu. I ona nikada više neće moći govoriti onoliko koliko je govorila do sada jer je bila dio malog zastupničkog kluba i mogla je govoriti o svakoj temi. I ako se ne dogodi neko čudo, ona će biti prilično marginalizirana. Ostat će joj društvene mreže i moći će sazivati konferencije za medije. Pojavljivat će se odsad više u ulozi komentatorice nego radikalne saborske zastupnice – ocijenio je Žarko Puhovski.  

Možemo! SDP Dalija Orešković

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
17:31 27.04.2026.

"najdrčnija" zastupnica?? Umjesto tog nehrvatskog pridjeva trebalo bi rabiti :prgava zajedljiva ,bahata ,nadmena ,samodopadna ,otresita ,zadrta ,svadljiva ,umišljena , drska, osorna, naprasita...........Hrvatski je jezik bogat ,ali treba ga poznavati.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

