Nestao Kuki, omiljeni mačak Kukavice: Nema ga već dva tjedna, cijelo mjesto ga traži

Već dva tjedna traje potraga za mačkom Kukijem, prepoznatljivom maslotom Športsko-rekreacijskog centra Kukavica, čiji je nestanak rastužio brojne posjetitelje i zaposlenike. Kako doznaje MojPortal, riječ je o mačku koji je s vremenom postao pravi simbol ovog mjesta i miljenik svih koji ondje dolaze.

Kuki je nestao prije otprilike dva tjedna, a posljednji put viđen je tijekom dječjeg rođendana koji se održavao u centru. Nakon toga mu se gubi svaki trag. „Kuki je netragom nestao prije dva tjedna. Ovdje u Kukavici imali smo jednu proslavu dječjeg rođendana. Bio je među djecom, a nakon toga je jednostavno nestao. Sve smo pretražili, no nigdje ga nema“, izjavila je za MojPortal ravnateljica Kulturnog centra „Mato Lovrak“ Zvjezdana Galkowski.

Kuki nije bio običan mačak. Tijekom protekle godine postao je zaštitno lice ŠRC-a Kukavica. Iako je u početku bio lutalica, zaposlenice Kulturnog centra „Mato Lovrak“ pružile su mu dom i brigu, a on im je to uzvratio svojom privrženošću i mirnim karakterom. Bio je poznat po tome što je volio drijemati na uredskim stolovima i stolcima, a njegovo prisustvo mnogima je uljepšavalo boravak u centru.

Iako se i ranije znao nakratko udaljiti, nikada nije izbivao dulje od dva dana, što trenutnu situaciju čini još zabrinjavajućom. „Jako nam nedostaje i voljele bismo da se što prije vrati kući. Ako ga je netko nekim slučajem vidio, ovim putem molimo da nam javi, svaka informacija je dragocjena“, poručila je Galkowski za MojPortal.

Nestanak Kukija pogodio je ne samo zaposlenike, već i brojne posjetitelje koji su se navikli na njegovu prisutnost. Mnogi se sada nadaju sretnom ishodu i njegovom povratku. Iz Kulturnog centra apeliraju na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o Kukiju da se jave putem njihovih društvenih mreža ili na broj telefona 099 471 5251.