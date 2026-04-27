Poljska najavila gradnju moderne flote dronova, uz pomoć Ukrajine

Poljska, uz tehničku pomoć Ukrajine, počinje graditi modernu flotu dronova, rekao je poljski premijer Donald Tusk. Govoreći na konferenciji u jugoistočnom gradu Rzeszówu, Tusk je istaknuo važnost ukrajinskog iskustva. "Ukrajina se dokazala kao partner za zemlje koje se žele braniti od zračnih napada." Dodao je i kako sa velikim zadovoljstvom može reći da je projekt izgradnje poljske flote dronova podržan "tehničkim znanjem i iskustvom naših ukrajinskih prijatelja", prenosi Interia Wydarzenia.

Prema vladinom Informativnom centru, konferencija u Rzeszówu označava početak priprema za Ukrajinsku konferenciju o obnovi, koja bi prema riječima poljskog premijera trebala biti "najveća svjetska konferencija posvećena obnovi Ukrajine". Ona bi se trebala održati u Gdansku za dva mjeseca. Tusk je naglasio kako bi volio da ta konferencija postane "stvarna prekretnica za sigurnu Ukrajinu, sigurnu Poljsku i sigurnu Europu".

Poljski premijer je posebno naglasio kako poljsko-ukrajinski odnosi te odnosi između EU i Ukrajine nisu pitanje jednostrane pomoći zemlji u nevolji. "Uspjeli smo, a Poljska je uspjela jer smo bili vodeća zemlja u tom procesu, izgraditi model partnerstva u kojem Ukrajina također može nešto pridonijeti“, dodao je Tusk. Istaknuo je i kako je stvaranje poljske dronovske armade namijenjeno podršci, ne samo Poljske, već i njezinim saveznicima. "Cilj je da ova neočekivana posljedica rata za Ruse zapravo bude preskakanje čitave tehnološke ere", rekao je poljski premijer. Nakon konferencije Tusk se susreo s ukrajinskom premijerkom Julijom Svyrydenko.