Bivši šef SOA-e analizirao novi val prijetnji: 'Ovo više nije zezancija, pitanje je kamo sve vodi'

Val anonimnih prijetnji eksplozivnim napravama nastavio se i ovog ponedjeljka. Evakuirano je više škola u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Dubrovniku nakon što su na adrese obrazovnih ustanova, ali i nekih redakcija te gradskih poglavarstava, pristigle dojave o postavljenim bombama. U spomenutim gradovima policija je odmah izišla na teren, a iz policijskih uprava potvrđeno je da se postupa prema strogo propisanom protokolu koji uključuje hitnu evakuaciju i detaljan protueksplozijski pregled svih prostorija.

U Splitu je policija odmah provela provjere u suradnji s ravnateljima škola koje su prijetnje zaprimile putem elektroničke pošte. "Policijski službenici su odmah po saznanju stupili u kontakt s odgovornim osobama te se provode adekvatni postupci provjere", izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji drama je započela oko 9 sati ujutro. Anonimna e-mail poruka prijetećeg sadržaja stigla je na službenu adresu policije, ali i na adrese velikog broja osnovnih i srednjih škola te predškolskih ustanova. Odmah su krenuli preventivni pregledi, a policija je apelirala na smirenost dok se ne utvrdi činjenično stanje.

Inače, ovaj novi val prijetnji dolazi nakon što je prošlog tjedna, u razdoblju od 22. do 24. travnja, zabilježeno više od 500 lažnih dojava diljem zemlje. Tada su, osim škola, mete bili vrtići, trgovački centri te Zračna luka Split. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je ove događaje kao oblik hibridnog ratovanja. Naglasio je da hrvatska policija intenzivno surađuje s europskim partnerima kako bi se ušli u trag serverima i domenama s kojih se šalju ove masovne prijetnje, a za koje se pretpostavlja da se nalaze izvan granica Republike Hrvatske.

O ozbiljnosti situacije govorio je i bivši voditelj operacija u SOA-i Ante Letica, koji smatra da je cijeli slučaj prerastao granice neukusne šale. "Ovo je sada već prešlo granice, to više nije zezancija, ovo je poprimilo oblike teroriziranja građana", rekao je za 24sata bivši voditelj operacija u Sigurnosno-obavještajnoj agenciji (SOA).

Dodao je kako posebno zabrinjava činjenica da su mete škole, vrtići i djeca. "Radi se o djeci, o najranjivijoj skupini, a ide se i prema vrtićima. Pitanje je kuda će ovo sve to otići", rekao je Letica. Dodao je da je sada najvažnije da policija, u suradnji s kolegama iz drugih država i SOA-om, pokuša locirati IP adresu i utvrditi stvarni identitet počinitelja. Istaknuo je pritom i da je pronalazak izvora s kojeg se prijetnje šalju tehnički zahtjevan posao, ali ne i nemoguć. "Teško je, ali nije nemoguće, postoje tehničke mogućnosti s kojima se to može. Ponovit ću, glavno je pitanje motiva", zaključuje Letica.