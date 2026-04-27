Invera Equity Partners prikupio 160 milijuna eura za Fond II

Invera Equity Partners, upravitelj privatnog vlasničkog fonda usmjeren na jugoistočnu Europu, objavio je u ponedjeljak kako je ostvario svoje prvo zatvaranje Invera Private Equity Fonda II prikupivši 160 milijuna eura, što predstavlja 2,5 puta više od prvog fonda. “Prvo zatvaranje Fonda II privuklo je snažan interes raznolike grupe institucionalnih i međunarodnih ulagača, obiteljskih ureda i strateških partnera, uključujući Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) i Europski investicijski fond (EIF). Institucionalno povjerenje ulagača u Fond I i nastavak angažmana s Fondom II snažan je signal kvalitete Inverina tima, upravljanja i ESG vjerodostojnosti. Invera nastavlja aktivno pregovarati s dodatnim institucionalnim ulagačima u okviru priprema za konačno zatvaranje, s ciljem od 200 milijuna eura, planirano za zadnji kvartal 2026. godine”, istaknuto je u priopćenju.

Inverin debitantski fond, navodi se, postavio je visoku ljestvicu za privatni kapital u jugoistočnoj Europi. “Uz potporu EBRD-a i odabranog kruga institucionalnih ulagača, Fond I pokazao je da disciplinirano izvršavanje poslova, duboka sektorska stručnost i istinsko operativno partnerstvo mogu generirati diferenciran i uspješan prinos na tržištu”, kažu iz Invere. Izdvojili su primjer “transformacijskog” rasta Muzeja iluzija, tvrtke kojoj je Invera pomogla da se razvije od regionalne atrakcije u najveći privatni lanac imerzivnih muzeja na svijetu, prisutan u više od 50 gradova. Apostrofiraju i rastuće portfelje visokokvalitetnih malih i srednjih poduzeća u sektorima poslovnih usluga, IT-ja, proizvodnje, zdravstva, prehrambene industrije i ugostiteljstva.

U priopćenju se prenose i izjave rukovodećih partnera u Inveri, Slavena Kordića i Kemala Sikirića. “Fond II predstavlja značajan korak naprijed – u opsegu, timu i ambicijama. Povjerenje koje su nam ukazali naši ulagači izravni je odraz onoga što smo zajedno postigli u Fondu I i onoga u što vjerujemo da je moguće u godinama koje dolaze. Jugoistočna Europa nalazi se na prekretnici, a Invera je izgrađena upravo za ovaj trenutak”, rekao je Kordić. “Krenuli smo s ciljem da dokažemo kako jugoistočna Europa zaslužuje privatni kapital institucionalne kvalitete. Fond I to je nedvosmisleno potvrdio. Fond II omogućuje nam da idemo dalje – s više kapitala, dubljim timom i još snažnijom platformom za stvaranje vrijednosti”, izjavio je Sikirić.

Invera Equity Partners je upravitelj alternativnih investicijskih fondova iz Zagreba, usredotočen na mala i srednja poduzeća u jugoistočnoj Europi. Osnovana 2020. godine, Invera upravlja kapitalom u ime institucionalnih i međunarodnih ulagača te traži kontrolne udjele u poduzetničkim tvrtkama orijentiranim na rast u sektorima poslovnih usluga, TMT-a, proizvodnje, ugostiteljstva i zabave, zdravstva te prehrambene industrije, piše u priopćenju.