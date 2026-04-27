Plenković o izboru suca: Mi apeliramo na zdrav razum, na ponašanje sukladno Ustavu i zakonu

Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a održana je u ponedjeljak u 15 sati u središnjici gradske organizacije u Gundulićevoj. Nakon sastanka, premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković obratio se medijima. "Raspravili smo niz tema vezana za politička zbivanja u Hrvatskoj, međunarodnoj razini, pripreme za predstojeće rasprave u Hrvatskom saboru", rekao je uvodno.

Govorio je i o izboru kandidata za Ustavni i Vrhovni sud. "Scenarij je sljedeći - Sabor je prošli tjedan prihvatio tri od čini mi se 13 kandidata koji će biti raspravljani na plenarnoj sjednici u srijedu. Čujemo da je sazvan Odbor za pravosuđe, na kojem je u dnevnom redu izbor kandidata za predsjednika, odnosno predsjednicu Vrhovnog suda. Stav HDZ-a i parlamentarne većine je da ćemo podržati sve troje kandidata. Ako Odbor za pravosuđe će, ako bude sazvan, u srijedu de facto proslijediti predsjedniku Republike, kao po Ustavu nadležnom predlagatelju predsjednika Vrhovnog suda, kandidata kojeg će nakon što ta procedura - ako bude obavljena, Hrvatski sabor ponovno uzeti u obzir", rekao je Plenković.

Na pitanje radi li se na tome da se skupe ruke rekao je: "Mislim da treba vidjeti sve što je moguće, da se ovakav, po meni potpuno nerazuman i neargumentiran cilj oporbe ne dogodi. Dakle, da ne gubimo vrijeme sa paraliziranim Ustavnim sudom koji u biti ne može raditi. Dakle, nema vijeća, nema rada. Dakle, ljudi to ne znaju kako radi Ustavni sud, ne dolaze tamo, predmeti na skupnu sjednicu gdje su oni svi, nego idu prvo u manja vijeća, ako nema vijeća, nisu izabrali nova vijeća nakon što su ova tri suca ex lege prestala biti suci, Ustavni sud je paraliziran. Nama to nije cilj, oporba se treba zapitati da li je njima to cilj ili ne. I javnost ih treba pitati da li je njima cilj da se ne izaberu suci Ustavnoga suda, pogotovo ne ovakvi koji su im po svojoj kvalifikaciji prihvatljivi". "Mi apeliramo na njihov zdrav razum, na ponašanje sukladno Ustavu i zakonu, i na priliku koju im dajemo da se izaberu suci Ustavnog suda", kaže.

"Nadamo se da će prevladati razum kod oporbe. Ako ne prevlada, a i to je moguće, može doći do toga da se ne izaberu. Ako se to dogodi, onda će se to otegnuti i produljiti vrijeme, zato što će trebati ići novi poziv za popunjavanje. Čekali smo ih do travnja, onda smo pokrenuli inicijativu. Napravili smo vrlo razborit prijedlog, koji bi trebao biti svakom tko se iole razumije u temu, itekako prihvatljiv. Ako ovo nije prihvatljivo, onda ne znamo što bi im bilo prihvatljivo. To ih ponovno pitam - ako imate problem s ova dva kandidata recite, izvolite se očitovati", rekao je Plenković.

"Ponavljam, kandidati koji su sugerirani su plod nekih razgovora, plod ispipavanja terena tko bi mogao proći, nisu to kandidati kojima smo mi unaprijed rekli javite se, to je broj jedan. Dva, to su kandidati koji nemaju nikakve veze s politikom, gospodin Pajalić je dugogodišnji sudac, pa onda i dugogodišnji sudac Vrhovnog suda. Dakle, on ne može biti ni zakonski vezan s politikom, ni s nama, ni s bilo kim drugim. Gospodin Sučević je potpuno neovisan, odvjetnik s velikim iskustvom i jako dobrom reputacijom u Zagrebu. To je što se tiče ova dva kandidata. Što se tiče njihovog kandidata, oni imaju neki svoj razlog zašto žele da gospodin ponovno obnovi mandat. Mi smo i na to pristali", objasnio je premijer.

