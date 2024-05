Dogovor HDZ-a i DP-a sve bliže: 'Većina nas je nekad bila dio te stranke, sve drugo je nelogično'

Neslužbene informacije iz Domovinskog pokreta kažu da je veoma blizu dogovor HDZ-DP, čime bi se osiguralo neophodnih 76 ruku za osiguravanje saborske većine. Naš sugovornik nije želio govoriti o detaljima razgovora i pregovora, odnosno hoće li i dalje SDSS biti dio većine i na koji način.

– Kada se govori o pregovorima normalno je da smo mi u DP-u bliže HDZ-u jer ipak većina nas je nekada bila dio te stranke. Sve drugo bi bilo nelogično. Vjerujem kako ćemo uspjeti doći do dogovora koji bi zadovoljio obje strane – rekao je naš sugovornik. U prilog njegovim riječima govori i današnji posjet predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića Vukovaru gdje je po prvi put poslije 2019., prisustvovao svečanoj sjednici Gradskog vijeća upriličenoj povodom obilježavanja Dana Grada Vukovara.

Gradonačelnik Vukovara i predsjednik DP-a Ivan Penava danas nije želio posebno govoriti o pregovorima rekavši kako Vukovar obilježava Dan grada.

– Razgovara se na sve strane, u kulturnim tonovima, bez ucjena s bilo koje strane i očekujem da ćemo kroz koji dan ili idući tjedan imati bolje ili podrobnije informacije – rekao je Penava koji je dan ranije rekao da DP pregovara i s jednom i s drugom stranom, ali i da su isto tako spremni i za ponavljanje izbora. Ponovio je i kako DP može sa svima pregovarati osim sa SDSS-om i Možemo te da su to neke stvari preko kojih neće prijeći.

Puno razgovorljiviji je bio Plenković koji je danas prvo govorio na svečanoj sjednici gdje je još jednom podsjetio na uspjehe svoje Vlade, ali i na sve uloženo u Vukovar. Dobar dio toga ponovio je i u kasnijoj izjavi medijima, podsjetivši na uspjehe Vlade tijekom proteklih osam godina. Plenković je na svako pitanje o pregovorima s DP-om, o daljem statusu SDSS-a odgovarao kako se i dalje vode razgovori, ali je rekao i da misli kako će im trebati još nekoliko dana za postizanje dogovora.

Danas je u Vukovaru Nikola Grmoja (Most) ponovio prijedlog o raspisivanju referenduma o zastupnicima nacionalnih manjina prema kojemu oni ne bi imali pravo glasati o formiranju vladajuće većine i odlučivati o proračunu, ali bi zato imali pravo veta na sve zakone koji se odnose na pravo manjina.

– Jako loša ideja i ja je odbacujem. To je ozbiljna politička pogreška Mosta, ali oni nisu jedini koji se bave tom temom. Imamo dvije vrste stranaka – one koje su tu od početka i koje su prošle sve faze političkog sazrijevanja te su svjesne okolnosti donošenja Ustava, prava… U te stranke se ubraja HDZ. Postoje i ove svježije stranke, poput Mosta, koje nemaju nikakvu relaciju i lakonski dolaze pred mikrofon i nastoje razmontirati hrvatske pravne stečevine. Pokazuju da još nisu sazreli, to nije dobro za njih – rekao je Plenković.

Na upit osjeća li pritisak što je Tomislav Žigmanov, čiji DSHV nije prešao izborni prag, postao ponovno ministar u Vladi Srbije Plenković je rekao kako je to sjajno.

– Ne osjećam nikakav pritisak. Zašto bih? Pa ja sam prvi za ministra postavio Borisa Miloševića koji je par dana kasnije otišao u Knin na obilježavanje Dana pobjede. Zamijenila ga je Ana Šimpraga koja je bila u Škabrnji – rekao je Plenković koji je danas nstavio razgovore s čelnicima DP-a na nepoznatoj lokaciji.

Mnogi od uzvanika komentirali su današnji posjet Plenkovića Vukovaru podsjećajući kako u gradskoj upravi ni na sjednici Gradskog vijeća nije bio od 2019. godine kada je Penava još bio član HDZ-a. Penava je iz HDZ-a izašao u svibnju 2020. godine, a od tada u gradskoj upravi nije bilo niti ministara iz Plenkovićeve Vlade.

Kako je bilo 2019.

Te 2019. godine na svečanoj sjednici Gradskog vijeća oni su se međusobno oslovljavali s "dragi Ivane" i "dragi Andrej" želeći i na taj način istaknuti svoju povezanost. Sve to nije trajalo dugo jer je Penava tijekom mjeseci koji su dolazili nekoliko puta iskakao iz zadanih stranačkih okvira što Plenkoviću i vodstvu HDZ-a nije bilo drago. Radi toga je u nekoliko navrata Penava pozivan na razgovore u Zagreb.

Sve je kulminiralo velikim prosvjedom u središtu Vukovara u listopadu 2018. godine, kada je Penava govorio o problemu ratnih zločina i tome da mnogi od odgovornih nikada nisu odgovarali i tako na indirektan način prozvao i Vladu RH. Odnosni njih dvojice poslije toga bili su zategnuti i tako je bilo sve do svibnja 2020. kada Penava, pred parlamentarne izbore, napušta HDZ.

U listopadu 2021. Ivan Penava postaje predsjednik Domovinskog pokreta i tada započinje "politički rat" njega i Plenkovića. Sve do ovih izbora slušali smo međosbne uvrede, prozivanja za sve i svašta, pokretanje interpelacije rada Vlade, tajnih snimki na kojima se proziva Penava... Tako je bilo sve do noći 17. travnja kada je Plenković postao svjestan da će bez DP-a teško sastaviti Vladu. Vrlo lako je moguće da će Vukovarci uskoro opet često ugošćavati premijera i ministre.

