Dan Grada Vukovara: Postizborni razgovori i potreba za slaganjem većine natjerali Plenkovića da zatomi svoj ego

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata danas je započelo obilježavanje Dana Grada Vukovara. Planirani program na ulicama grada ometa kiša koja pada cijelu noć i jutro tako da je sav planirani program iz središta grada preseljen u Sportsku dvoranu. Iako je bilo planirano gradonačelnik Vukovara Ivan Penava nije davao izjave na Memorijalnom groblju ali je najavljeno kako će to učiniti prije svečane sjednice Gradskog vijeća, koja je najavljena u 12 sati, na kojoj će biti podijeljena i priznanja zaslužnim građanima.

Ipak, najveća novost ovogodišnjeg Dana Grada Vukovara je najavljeni dolazak predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića na sjednicu Gradskog vijeća. Plenkovića, ali niti ostalih ministara u Vladi RH, u vukovarskoj gradskoj upravi nije bilo od 2020. godine kada je Penava napustio HDZ i osnovao tada Nezavisnu listu Ivan Penava. Svaki od tada dolazak Plenkovića i njegovih ministara svodio se na posjete Memorijalnom groblju ili nekoj od institucija u gradu. Iako to nitko neće reći očigledno je kako su postizborni razgovori oko slaganja saborske većine, u kojoj je HDZ-u za većinu iznimno bitan Domovinski pokret, "natjerali" Plenkovića da dođe na sjednicu Gradskog vijeća u Vukovaru.

Za sve ovo trebamo se malo vratiti i u prošlost. Ivan Penava je bio projekt Tomislava Karamarka i Milijana Brkića za gradonačelnika Vukovara. On je 2013. godine na izborima za gradonačelnika u drugom krugu izgubio od Željka Sabe da bi godinu dana kasnije na prijevremenim izborima, ponovno u drugom krugu, pobijedio i postao gradonačelnik Vukovara. Na taj način se Vukovar "vratio" u ruke HDZ-a, a Penava je postao jedna od političkih izbornih zvijezdi. U početku je sve to išlo kako treba pa su i intervjui koje smo radili slani u središnjicu na autorizaciju prije same objave.

S dolaskom Andreja Plenkovića na mjesto predsjednika HDZ-a Ivan Penava je ostao jedan od viđenijih članova stranke. Sjećamo se i svečanih sjednica Gradskog vijeća na kojima su jedan drugoga oslovljavali s "dragi Ivane" i "dragi Andrej". Sve to nije trajalo dugo jer je Penava tijekom mjeseci koji su dolazili imao nekoliko iskakanja iz zadanih okvira što Plenkoviću i vodstvu HDZ-a nije bilo drago. Radi toga je u nekoliko navrata Penava pozivan na razgovore u Zagreb. Sve je kulminiralo velikim prosvjedom u središtu Vukovara, koji je održan u listopadu 2018. godine, kada je Penava govorio o problemu ratnih zločina i tome da mnogi od odgovornih nikada nisu odgovarali. Odnosni njih dvojice poslije togzategnuti i tako je bilo sve do svibnja 2020. godine kada Penava, pred parlamentarne izbore, napušta HDZ. U listopadu 2021. godine Ivan Penava postaje predsjednik Domovinskog pokreta i tada započinje "politički rat" Penave i Plenkovića. Sve do ovih izbora slušali smo međusobne uvrede, prozivanja za sve i svašta, pokretanje interpelacije rada Vlade, tajnih snimki na kojima se proziva Penava...

Tako je bilo sve do noći 17. travnja kada je Andrej Plenković postao svjestan da bez DP-a teško da će moći sastaviti Vladu. Do sada je održano nekoliko razgovora na relaciji HDZ-DP ali, koliko se zna, bez uspjeha. Sve to natjeralo je Plenkovića da zatomi svoj ego i da danas dođe na sjednicu Gradskog vijeća Vukovara na kojoj će se čak i obratiti okupljenima u Hrvatskom domu u Vukovaru. U zavisnosti od daljih razgovora nije isključeno da i danas čujemo "dragi Ivane" i "dragi Andrej".