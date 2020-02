Dodik tvrdi da mu je američki veleposlanik prijetio: 'Žao mi je što je to učinio'

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine potvrdio je u srijedu kako je tijekom večeri imao neugodni susret s veleposlanikom SAD u BiH Ericom Nelsonom potuživši se novinarima kako mu je američki diplomat "zaprijetio" zbog njegova ponašanja u proteklim danima.

"Bilo je nekih stvari i to doživljavam kao prijetnju i ne mogu da vjerujem da se upuštaju (SAD) u tako nešto. BiH pripada nama, a ne njemu, da on prijeti u njenoj obrani", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je već gotovo pet godina na popisu osoba pod sankcijama američkog Ministarstva financija nakon što je označen prijetnjom po provedbu Daytonskog sporazuma i to zbog svojih izjava kojima je prijetio odcjepljenjem Republike Srpske od BiH.

Te je prijetnje Dodik ponovio u jeku sadašnje krize prouzročene ultimativnim zahtjevima iz RS da se izmijeni zakon o Ustavnom sudu i iz njega eliminiraju stranci suci.

Dodik je u srijedu glasovanjem protiv praktično blokirao sjednicu Predsjedništva BiH onemogućivši donošenje bilo kakvih odluka.

Odmah nakon sjednice Predsjedništva veleposlanik Nelson sastao se s Dodikom u zgradi Predsjedništva BiH a nakon toga je na Twitter nalogu veleposlanstva SAD objavljena poruka kako je tom prigodom preneseno upozorenje da Washington podupire Dayton i teritorijalni integritet BiH te da će svaki postupak kojim se to dovodi u pitanje imati posljedice.

Meeting today with Member of the BiH Presidency Dodik, Ambassador Nelson underscored that the US expects nothing less than full respect for the Dayton Accords, and the territorial integrity and sovereignty of BiH.