Dodik pobijesnio zbog odluke izbornog povjerenstva: 'To je brutalni napad na RS'

Misija OESS-a u BiH te veleposlanstva SAD i Velike Britanije podržali su u utorak odluku izbornog povjerenstva BiH da se ponovo prebroje svi glasovi s nedavnih općih izbora koji se odnose na izbor predsjednika Republike Srpske, dok je Milorad Dodik ustvrdio kako je u pitanju "brutalni napad" na RS.

"Pozdravljamo odluku da se provjere vjerodostojni izvještaji o izbornim nepravilnostima u utrci za predsjednika RS kao i da se brzo obavi ponovno prebrojavanje (glasova)" stoji u zajedničkoj izjavi OESS-a te američkog i britanskog veleposlanstva objavljenoj na Twitteru.

We fully support @Izbori_ba and their authority to take any additional accountability measures to ensure the integrity and transparency of the elections. We urge all parties to respect the legal process as @Izbori_ba completes the recount. (3/3)