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DODJELA KULTURNE NAGRADE U BEČU

Dobitnik Mini-Metrona za 2025. su “Novinice”, dječja stranica Hrvatskih novina

Hrvatski centar
VL
Autor
Snježana Herek
18.07.2026.
u 10:31

Dječja stranica je nastala na inicijativu urednica Tereze Grandić i Dijane Jurković, a od početka je podupiru ilustrator Aleks Vuković i grafičar Kristijan Karall. U ovih pet godina sudjelovali su različite osobe, škole i društva pri kreiranju edukativnog sadržaja.

Kako je medije izvijestio Hrvatski centar gradišćanskih Hrvata u Beču, dobitnik Kulturne nagrade Mini-Metron za 2025. godinu su tzv. “Novinice” - Dječja stranica tjednika Hrvatske novine, koja nudi djeci u dobi od tri do dvanaest godina zanimljiv i poučan sadržaj, koji nije dio školskog gradiva. Na ta način se djeca od malih nogu upoznavaju sa sadržajem tjednika gradišćanskih Hrvata “Hrvatske novine” i hrvatskim jezikom. Sedmeročlani žiri za dodjelu ove nagrade, koja se svake godine dodjeljuje mladim i nadarenim članovima hrvatske zajednice i inicijativama za izvanredan doprinos hrvatsko kulturnoj sceni među gradišćanskim i ostalim Hrvatima, jednoglasno je odlučio, da Mini-Metron za 2025. godinu (uvijek se nagrađuje protekla godina), dodjeli “Novinicama” - Dječjoj stranici Hrvatskih novina.

“Ova odluka naglašava važnost pisane hrvatske riječi i za naše najmlađe generacije, i to u odgovarajućem obliku s puno kreativnosti”, stoji u priopćenju Hrvatskog centra, uz sljedeće obrazloženje: “Od početka 2021.godine je svako izdanje Hrvatskih novina sadržavalo posebnu duplericu za djecu. U dosadašnjih 243 izdanja obrađene su brojne teme iz prirode, tehnike i svakidašnjeg života. Uz članke su se redovito nalazili kvizovi, zagonetke, jezične igre i drugi interaktivni sadržaji. Dječja stranica Hrvatskih novina nije samo za mlade čitatelje našega tjednika, nego se isto tako koristi u školama i na tečajevima (gradišćansko)hrvatskoga jezika. U pet godina djelovanja nastalo je ukupno 340 članaka, 32 priče, 3 intervjua, 196 viceva, 24 pjesmice, 30 pjesama, 57 uputa za slagalice, 18 recepata, 12 eksperimenata, 151 jezična zagonetka i 203 interaktivne ilustracije.
 
Dječja stranica je nastala na inicijativu urednica Tereze Grandić i Dijane Jurković, a od početka je podupiru ilustrator Aleks Vuković i grafičar Kristijan Karall. U ovih pet godina sudjelovali su različite osobe, škole i društva pri kreiranju edukativnog sadržaja. Nagrada Mini-Metron neka im bude priznanje i poticanje za daljnji angažman pri jačanju znanja hrvatskoga jezika i u pisanom obliku. Kroz svoje priloge „Novinice“ generacijama djece  otvaraju prostor za čitanje, pisanje i aktivno sudjelovanje u hrvatskom jeziku jer upravo taj jezik ovako povezuju s najmlađim čitateljicama i čitateljima. Svečana dodjela nagrade Mini-Metron održat će se u srijedu 30.09.2026 u 19.00 u Hrvatskom centru u Beču. Od srca čestitamo uredničkom timu “Novinica” - Dječje stranice Hrvatskih novina, na ovoj zasluženoj nagradi i veselimo se daljnjoj suradnji pri širenju kulturne i jezične raznolikosti”.

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