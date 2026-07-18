Novi cjenovni šok. Stručnjaci otkrivaju zašto će opet sve poskupiti, osobito hrana

Europljani su nakon višegodišnjeg rasta cijena hrane napokon počeli osjećati određeno olakšanje na blagajnama trgovina. No, to bi moglo biti kratkog vijeka. Ovogodišnje ekstremne vrućine i suša predstavljaju veći rizik za buduće cijene hrane nego nedavni sukob između Irana i Izraela, upozoravaju ekonomisti, a prenosi Euronews. Prema analizi konzultantske kuće Oxford Economics, upravo bi toplinski valovi i manjak oborina mogli biti glavni razlog novog vala poskupljenja tijekom 2027. godine. Visoke temperature već sada smanjuju prinose voća, povrća, žitarica i drugih poljoprivrednih kultura, a posljedice će se, kako procjenjuju analitičari, s odgodom preliti na police trgovina.

– Smatramo da će ovogodišnji toplinski valovi imati snažniji utjecaj na rast cijena hrane iduće godine nego rat – izjavio je Tomas Dvorak, viši ekonomist Oxford Economicsa. Početkom godine postojala je bojazan da će sukob između Izraela i Irana, zbog rasta cijena nafte i gnojiva, izazvati novi val poskupljenja hrane. No nakon primirja cijene energenata i gnojiva ponovno su se stabilizirale pa analitičari smatraju da će njihov utjecaj biti znatno manji od očekivanog.

Oxford Economics procjenjuje da bi skuplja nafta, gnojivo i poljoprivredne sirovine mogli povećati inflaciju hrane u europodručju za oko 0,5 postotnih bodova tijekom sljedeće godine. Međutim, vremenske prilike predstavljaju daleko veću nepoznanicu. Samo učinak suše i ekstremnih temperatura mogao bi dodati još jedan postotni bod te pogurati inflaciju hrane na oko tri posto tijekom 2027. godine. Slične procjene iznijeli su i ekonomisti Deutsche Banka. Prema njihovim izračunima, proljetni rast cijena sirovina mogao bi tijekom idućih godinu dana povećati cijene hrane za oko 0,8 posto u europodručju i za 1,3 posto u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Iako upozorenja zvuče zabrinjavajuće, trenutačni podaci i dalje su ohrabrujući. Prema procjeni Eurostata, godišnja inflacija hrane u europodručju pala je s 2,5 posto u prosincu 2025. na 1,6 posto u lipnju ove godine, što je najniža razina od sredine 2021. Usporavanju su pridonijeli dobra prošlogodišnja žetva, višak sirovog mlijeka koji je snizio cijene mliječnih proizvoda, stabilizacija cijena kave, kakaa i čokolade te pad cijena maslinova ulja i energije. No stručnjaci upozoravaju da bi se taj trend mogao preokrenuti. Dodatni rizik predstavlja i snažan klimatski fenomen El Niño, koji povećava vjerojatnost novih toplinskih valova i suša te dodatnog smanjenja poljoprivrednih prinosa.

Na dugoročne posljedice klimatskih promjena upozorava i analiza Europske središnje banke (ECB) iz 2023. godine, na koju se poziva Oxford Economics. Prema toj studiji, rast temperatura može povećavati inflaciju hrane i do godinu dana nakon toplinskog udara. Procjenjuje se da bi do 2035. klimatske promjene mogle svake godine povećavati globalnu inflaciju hrane za između 0,9 i više od tri postotna boda. Toplinski val koji je pogodio Europu 2022. godine već je povećao inflaciju hrane u europodručju za gotovo 0,8 postotnih bodova, a buduća ljeta mogla bi imati još snažniji učinak jer su usjevi sve osjetljiviji na ekstremne vrućine.