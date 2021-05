Dodik opet provocira: Bosanski Srbi mogu brzo mobilizirati svoju vojsku ako im to zatreba

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Milorad Dodik nastavio je u srijedu provocirati izjavama da bosanski Srbi mogu brzo mobilizirati svoju vojsku ako im to zatreba te ponovo ponižavati visokog predstavnika Valentina Inzka ali i dužnosnike EU. "(Vojsku Republike Srpske) moguće je se ponovo brzo mobilizirati u punom sastavu ako zatreba", kazao je Dodik u Banjoj Luci tijekom obilježavanja dana Treće pješačke pukovnije oružanih snaga BiH.

Oružane snage BiH stvorene su prije petnaest godina integracijom dotadašnjih entitetskih vojski a njihovo ukidanje rezultat je odlučnog djelovanja međunarodne zajednice. Temelj bosanskohercegovačke vojske od tada su tri pješačke pukovnije koje baštine tradiciju nakadašnjeg HVO, Armije BiH i Vojske RS.

Dodik je u srijedu ustvrdio kako je pristanak na uspostavu jedinstvenih oružanih snaga BiH bila jedna od najvećih greški koje su Srbi napravili nakon rata, ali je zaprijetio kako se to može lako promijeniti "bude li potrebe".

Potužio se na to da međunarodna zajednica uporno ignorira zahtjeve iz RS ustvrdivši kako je samo zbog toga ovom entitetu uskraćen i stolac u Ujedinjenim narodima. "Možda nam i ne treba stolac u UN-u no treba nam priznanje i samo čekamo trenutak kada ćemo to i ostvariti", kazao je Dodik koji je samo dan ranije tijekom rasprave na parlamentu RS izjavio kako vlasti tog entiteta ne čine nikakve korake ka secesiji od BiH.

Parlament RS u utorak je glasovima zastupnika iz vladajuće većine predvođene Dodikovom strankom odbacio i zahtjev visokog predstavnika Inzka da se bivšim vođama bosanskih Srba osuđenim zbog ratnih zločina oduzmu odličja i priznanja koja su im ranije dodijeljena. Inzko je nakon toga najavio kako će o svemu izvijestiti visokog predstavnika EU za vanjsku politiku Josepa Borrella, a nakon toga će biti donesene odluke o koracima koji bi se mogli poduzeti.

Komentirajući tu najavu Dodik je u srijedu kazao kako su u RS odlučni da Inzku ne dopuste da ih kazni uporabom svojih ovlasti koje podrazumijevaju i mogućnost smjene izabranih dužnosnika. "Ako (Inzko) pokuša uporabiti bilo koje od svojih ovlasti... to će biti trenutak kada će RS donijeti svoje odluke, a tada mu neće pomoći ni Borrell pa neka izvoli", kazao je Dodik novinarima.