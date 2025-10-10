Dodik o isporuci turskih dronova: 'Što je sljedeće? Oružje Bošnjacima koje bi uperili protiv Srba i Hrvata?'

Donedavni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik oštro je reagirao nakon što je Turska isporučila Prištini kamikaze dronove Skydagger, poručivši da taj potez predstavlja “otvoreno neprijateljstvo prema Srbiji i Srbima”. “Kada Turska na Balkan šalje dronove, prestaje neistina o prijateljstvu i dobrim odnosima te počinje poruka neoosmanlizma. Slanje oružja tzv. Kosovu nije čin koji potiče mir, već čin otvorenog neprijateljstva”, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.

Dodik smatra da isporuka dronova ne predstavlja suradnju, nego “brutalnu prijetnju Srbiji” i podršku kosovskom premijeru Albinu Kurtiju u predizbornoj kampanji. “To je flagrantno kršenje međunarodnog prava i Rezolucije 1244, te pokušaj obnavljanja mentaliteta nekadašnjeg Kosovskog vilajeta, političkog projekta čiji cilj nije bio samo da Srba ne bude na Kosovu, nego da ih nestane svuda gdje su vjekovima opstajali”, upozorio je Dodik.

Када Турска на Балкан шаље дронове, престаје неистина о пријатељству и добрим односима и шаље поруку неоосманизма.

Слање оружја тзв. Косову није чин који подстиче мир, већ чин отвореног непријатељства.



Испорука камиказа дронова Приштини није никаква сарадња, већ брутална… — Милорад Додик (@MiloradDodik) October 9, 2025

Istaknuo je i da je politika srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića o jačanju Vojske Srbije “jedina ispravna”, dodajući da je vrijeme da se prestane vjerovati u deklarativne izjave Turske o suradnji sa svim narodima u BiH. “Očito se radi o želji za suradnjom samo s jednim. Je li sljedeće isporuka oružja Bošnjacima u BiH koje bi uperili protiv Srba i Hrvata? Srbi u Republici Srpskoj trebali bi pažljivo promatrati isporuku dronova Kosovu, jer to nije poruka samo za Srbiju, već i za sve one u BiH koji se ne mire s politikom pokornosti”, napisao je Dodik. “Kada se oružje dijeli selektivno, a mir propovijeda deklarativno, onda to nije diplomacija – to je strategija pritiska. U ovim vremenima najvažniji saveznik Srba jest jedinstvo”, zaključio je.

Reakciju je imao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je poručio da je “zgrožen gestom Turske” i kontinuiranim naoružavanjem vlasti u Prištini. “Zgrožen sam ponašanjem Turske te brutalnim kršenjem Povelje UN-a i Rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti UN-a, kao i kontinuiranim naoružavanjem vlasti u Prištini”, izjavio je Vučić, dodajući da Ankara “očito ne mari za sigurnost regije”.

Prema njegovim riječima, isporukom dronova Turska pokazuje da “ne želi stabilnost na Zapadnom Balkanu”. “Sada je potpuno jasno da Turska ponovno sanja o obnovi Osmanskog Carstva. Srbija je mala zemlja, ali razumijemo njihove prave namjere”, ustvrdio je Vučić.

Kosovski premijer Albin Kurti ranije je objavio da je Turska isporučila Skydaggere prije roka, dodajući kako Priština time nastavlja jačati svoje obrambene kapacitete. “To su borbeni dronovi opremljeni eksplozivnim uređajima za pogađanje pokretnih i statičnih neprijateljskih ciljeva. Kupnjom ovog kontingenta, uz postojeće dronove Bayraktar TB2 i Puma, povećavamo udarnu moć naše vojske i razvijamo suvremenu taktiku ratovanja”, poručio je Kurti.