Dodik najavljuje radikalne protumjere, stranci ga upozoravaju da ne ugrožava mir

Sud Bosne i Hercegovine proglasio je danas krivim predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i osudio ga na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti entitetskog predsjednika. Riječ je o prvostupanjskoj presudi nakon jednogodišnjeg procesa, a konačna sudska odluka po (očekivanim) žalbama trebala biti poznata do kraja godine. Dodiku se sudilo zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta kojeg vlasti RS-a nikada nisu priznale kao legalnog i legitimnog visokog predstavnika.

Povratak na ‘izvorni Dayton’

Bude li ova presuda konačna Dodik neće u zatvor, jer je u BiH moguće otkupiti zatvorsku kaznu u trajanju do godine dana i to za oko 18.000 eura. Što se tiče zabrane obnašanja funkcije, ona stupa na snagu tek nakon pravomoćnosti presude, odnosno nakon postupka žalbe i sudske odluke po žalbi. Dodik se, ako presuda bude potvrđena, neće moći kandidirati na narednim izborima u jesen 2026. godine ni za bilo koju drugu funkciju, jer osobama osuđenim za zatvorske kazne duže od šest mjeseci zakon to striktno zabranjuje. Naravno, sve ovo pod uvjetom da Milorad Dodik poštuje sudsku presudu, ali prema onome što je danas izjavio pred svojim pristašama na mitingu u Banja Luci, to mu nije nakana. Naprotiv, Dodik je najavio radikalne mjere koje uključuju zabranu rada Suda i Tužiteljstva na prostoru entiteta Republika Srpska te povlačenje srpskih dužnosnika i zaposlenika srpske nacionalnosti iz skoro svih državnih institucija, uključujući istražnu agenciju SIPA i obavještajnu agenciju OSA. Pri tome se Dodik poziva na Daytonski sporazum i Ustav BiH, jer, kaže, niti jedna od tih institucija na državnoj razini nije predviđena daytonskim ustavom. Poručuje da će svojim narednim odlukama Narodna skupština Republike Srpske, u kojoj njegova koalicija ima uvjerljivu većinu, vratiti stvari u BiH na početne postavke, što bi trebalo značiti na “izvorni Dayton”. U svojim budućim koracima očito računa na potporu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, čiji se dolazak u Banja Luku sinoć i očekivao.

- Pozivam Vučića da dođe u Banju Luku da vidimo što ćemo i kako ćemo. Od danas nema više BiH kakvu ste zamišljali. Donijet ćemo nekoliko zakona, prvi je zakon o zabrani rada Tužiteljstva i Suda BiH na prostoru RS-a, o zabrani rada Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća (VSTV) BiH i formiranje VSTV-a RS i zakon o zabrani djelovanja SIPA-e na području RS-a. Sljedeći je Zakon o zabrani djelovanja OSA-e na području RS, a na kraju ostavljam zakon o zabrani rada u zajedničkim institucijama - poručio je Dodik. S druge strane, oporbeni čelnici iz RS-a poručuju da ovaj entitet ne smije biti talac niti jedne osobe pa ni Milorada Dodika. Podsjećaju da je upravo on na krilima podrške i odluka međunarodne zajednice krajem 90-ih godina došao na vlast u RS-u. Vodeće oporbene stranke, SDS i PDP, pozivaju Srbe da ne napuštaju državne institucije, a Dodiku poručuju da mora donositi odgovorne i razumne odluke. On im uzvraća da su izdajnici i poslušnici sarajevske čaršije i dijelova međunarodne zajednice. Činjenica je da Dodik u svojim istupima ističe potrebu očuvanja mira po svaku cijenu, a na što su ga proteklih dana upozorili i brojni strani diplomati u BiH, kao i EUFOR i NATO. Zbog rasta političkih tenzija pred izricanje presude Dodiku EUFOR je pojačao svoje prisustvo na terenu, a i iz NATO-a je poručeno da su spremni pomoći u održavanju mira pokaže li se to za potrebnim. No, za sada nema naznaka o ugroženoj sigurnosnoj situaciji i mira u BiH.

Zapravo, tek treba vidjeti kako će se Dodik ponašati u narednim danima i tjednima. Neke od najavljenih mjera spominjao je i prije, ali nikada nije prešao granicu i doista zabranio rad neke državne institucije na teritoriju RS-a. Izvjesno je da neće uraditi ništa bez konzultacija s Vučićem i službenim Beogradom, a zanimljivo je da je proteklih dana intenzivirao i komunikaciju sa svojim glavnim europskim saveznikom, Viktorom Orbánom. Očekivano, potpora mu je stigla i od ruskog veleposlanstva u BiH. “Gonjenje Milorada Dodika čisto je političke prirode, inspirirano od Zapada, koji se posredstvom svojih marioneta u pravosudnim organima BiH nada se da će eliminirati s političke scene patriotske snage Republike Srpske, koje se odupiru euroatlantskom neokolonijalizmu”, nimalo diplomatski poručili su iz ruskog veleposlanstva u Sarajevu. Velike nade Dodik polaže i u novu američku administraciju. Upravo bivšeg američkog veleposlanika Michaela Murphyja smatra glavnim kreatorom optužnice protiv njega, dok za visokog predstavnika Christiana Schmidta kaže da je tek “izvršitelj radova”. Poručuje i da je državno pravosuđe pod izravnim utjecajem stranaca, ali i bošnjačke politike te da se zapravo nije sudilo njemu osobno, već institucijama i cijeloj Republici Srpskoj.

Produbljena kriza

Treba kazati da se sve ovo događa u trenutku ionako ozbiljne političke i institucionalne krize u BiH. Probošnjačke stranke iz Trojke su početkom godine odlučile raskinuti partnerstvo s Dodikovim SNSD-om optužujući ga za blokadu europskog puta i rušenje države. Krenuli su u proces preslagivanja vlasti s oporbenim strankama iz RS-a, ali nemaju kapacitet dovršiti taj proces, tako da je državna vlast i prije presude Dodiku bila u svojevrsnoj pat-poziciji. Sada je izvjesno da se kriza samo produbljuje. U sjeni presude Dodiku i njegovih reakcija ostala je odluka Suda BiH da oslobodi drugooptuženog, direktora Službenog lista RS Miloša Lukića. On se našao na optuženičkoj klupi jer je objavio Dodikov ukaz o proglašenju zakona kojeg je visoki predstavnik ranije poništio.

