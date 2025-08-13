Misterij koji je prethodio povijesnom susretu: Nitko ne zna što se zapravo dogodilo u Moskvi

Američki dužnosnici koji su ovog vikenda nastojali pronaći i pripremiti lokaciju za summit američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog čelnika Vladimira Putina ubrzo su naišli na značajan izazov. Naime, ljeto predstavlja vrhunac turističke sezone na Aljasci, što je znatno ograničilo dostupnost i prikladnost objekata za ugošćavanje dvojice svjetskih lidera. Kada se među određenim uglednima stanovnicima Aljaske proširila vijest o dolasku Trumpa i Putina, nekoliko ih se počelo javljati predsjednikovim saveznicima s ponudom: možda bi njihov dom mogao biti opcija? Ostaje nejasno jesu li takve ponude ikada došle do dužnosnika Bijele kuće, koji su kontaktirali lokacije u Juneauu, glavnom gradu države, kao i u Anchorageu i Fairbanksu. Organizatori summita uskoro su došli do zaključka da je Anchorage jedini grad u prostornoj državi koji nudi održive opcije za summit. Samo bi zajednička baza Elmendorf-Richardson, smještena na sjevernom dijelu grada, mogla zadovoljiti sigurnosne standarde za ovaj povijesni sastanak, premda se Bijela kuća nadala da će moći izbjeći ugošćavanje ruskog vođe i njegovog tima na američkoj vojnoj instalaciji. Na toj lokaciji će se dvojica čelnika susresti u petak, potvrdila su dva dužnosnika Bijele kuće. Ova logistička bitka istaknula je žurbu koja trenutno vlada oko finaliziranja detalja sastanka - prvog susreta najviših američkih i ruskih čelnika u više od četiri godine. Summit je i dalje uglavnom u fazi pripreme dok američki i ruski dužnosnici ubrzano rade na organizaciji. Glavni diplomati obiju zemalja, državni tajnik Marco Rubio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov razgovarali su u utorak o "određenim aspektima priprema", prema priopćenju ruskog ministarstva vanjskih poslova. Uobičajeno bi summitu ovakvih razmjera s američkim protivnikom prethodili opsežni pregovori o agendi i očekivanim ishodima, javlja CNN.

Trumpova administracija i Kremlj opredijelili su se za Aljasku kao lokaciju summita nakon dugotrajnih pregovora, prema izvorima upoznatima s pitanjem. Malo je mjesta bilo prikladno za sastanak, rekli su izvori, posebno uzevši u obzir nalog za uhićenje zbog ratnih zločina koji je Međunarodni kazneni sud izdao protiv Putina 2023. godine. S obzirom na tu činjenicu, Rusija se protivila europskoj destinaciji - čak i gradovima poput Beča ili Ženeve, gdje su se američki i ruski lideri tradicionalno sastajali još od vremena Hladnog rata. Dok je Putin Ujedinjene Arapske Emirate označio kao "potpuno prikladno" mjesto, mnogi u Bijeloj kući nadali su se da će izbjeći još jedno dugotrajno putovanje na Bliski istok nakon Trumpovog svibanjskog posjeta. Konačno, prema izvorima, sve se svodilo na Mađarsku čiji je premijer Viktor Orbán blizak i Trumpu i Putinu, rekla su dva američka dužnosnika.

Američki dužnosnici bili su zadovoljni i donekle iznenađeni kada je ruski predsjednik pristao na susret na američkom teritoriju - na zemlji koja je nekada bila dio Ruskog carstva. "Smatram vrlo poštovanim što ruski predsjednik dolazi u našu zemlju, umjesto da mi idemo u njegovu ili negdje drugdje", izjavio je Trump ovog tjedna dok je njegov tim žurio s finaliziranjem detalja summita. Drugi nisu bili jednako oduševljeni. "Jedino bolje mjesto za Putina od Aljaske bilo bi održavanje summita u Moskvi", rekao je Trumpov bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton, koji se sukobio s Trumpom tijekom njegovog prvog mandata. "Dakle, početni dogovor predstavlja, po mom mišljenju, veliku Putinovu pobjedu", dodao je. Tijekom Trumpovog prvog mandata, on i Putin sastali su se nasamo u Helsinkiju u Finskoj, na summitu 2018. koji je završio nevjerojatnim trenutkom kada je Trump podržao Putina protiv američkih obavještajnih službi po pitanju ruskog miješanja u izbore. Trump se također privatno sastao s Putinom 2017., tijekom njihovog prvog susreta na G20 summitu u Hamburgu.

Misterij oko nastanka sastanka

Iako su američki i ruski dužnosnici vodili opsežne razgovore o pripremi sastanka otkako je dogovoren prošli tjedan, susret koji je pokrenuo ovaj događaj ostaje pomalo misteriozan. Trumpov specijalni izaslanik Steve Witkoff posjetio je Moskvu prošle srijede na sastanku s Putinom koji je rezultirao odlukom o susretu, premda ono što je Putin točno rekao na tom sastanku ostaje uglavnom nepoznanica. Europski dužnosnici proveli su veći dio prošlog tjedna pokušavajući odrediti parametre mirovnog sporazuma koji je Putin ponudio, Trump planira u srijedu čuti europske čelnike na virtualnom sastanku, koji organiziraju Nijemci, kako bi predsjednik mogao dobiti njihovo gledište prije sastanka u petak. Obećao je da će se s njima, zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, telefonski javiti odmah nakon završetka summita. No ne očekuje se da će Zelenski biti na Aljasci za summit, tako da je svaki potencijalni trilateralni sastanak zasad isključen. Umjesto toga, Trump će barem dio sastanka na vrhu provesti nasamo s Putinom, priopćila je Bijela kuća u utorak, dajući im vremena da obave razgovor koji nitko drugi osim njihovih prevoditelja nije čuo. "To je dio plana“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Nije atipično da se čelnici sastaju nasamo sa svojim kolegama, ali odnos Trumpa i Putina bio je predmet intenzivne analize. Tijekom Trumpovog prvog mandata, čak su i visoki dužnosnici rekli da ponekad nisu znali o čemu se raspravljalo kada su pomoćnici bili izostavljeni. U prethodna dva Trumpova sastanka s Putinom, oba susreta uključivala su prevoditelje, ali ne i visokorangirane pomoćnike. Nakon sastanka u Njemačkoj, Trump je navodno zatražio bilješke od svog prevoditelja. Sa svoje strane, Putin je dane prije sastanka u petak proveo telefonirajući svoje preostale globalne saveznike - uključujući neke koji su organizirali vlastite visokoprofilirane sastanke s Trumpom. To je uključivalo i sjevernokorejskog diktatora Kim Jong-una, rekao je Kremlj u utorak, koji se tri puta sastao s Trumpom tijekom njegovog prvog mandata, ali još uvijek nije odustao od svog nuklearnog oružja.