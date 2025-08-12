Europa gori, tisuće evakuiranih: Požari sve češći scenarij zbog klimatskih promjena

Paklene temperature koje prelaze 40°C izazvale su razorne požare u nizu južnoeuropskih zemalja, prisilivši tisuće ljudi da napuste svoje domove. Zbog opasnih uvjeta, izdana su crvena upozorenja na toplinu u Italiji, Španjolskoj, Portugalu, Francuskoj i na Balkanu, gdje su vlasti upozorile na ozbiljne zdravstvene rizike, piše BBC.

Španjolska se suočava s ekstremnim temperaturama, posebno u Sevilji i Cordobi, gdje se očekuje čak 44°C. Jedan zaposlenik konjičkog centra izgubio je život nakon što je zadobio teške opekline u blizini Madrida, gdje je snažan vjetar širio požare prema naseljenim područjima. Premijer Pedro Sánchez zahvalio je službama koje se bore s vatrenom stihijom i pozvao na oprez zbog „ekstremne opasnosti od šumskih požara“.

U regiji Castilla y León, evakuirano je gotovo 4.000 ljudi, dok više od 30 požara prijeti i UNESCO-ovom lokalitetu Las Médulas. Na jugu zemlje, iz Andaluzije je moralo otići još 2.000 ljudi, uključujući turiste iz hotela. U obrani od požara angažirana je i vojska – gotovo 1.000 vojnika pomaže u gašenju diljem zemlje.

Portugal se također bori s velikim požarima. Najgori je bio kod Trancosa, a u njegovu gašenju sudjelovalo je više od 1.300 vatrogasaca i 14 letjelica, uključujući i pomoć iz Maroka, jer su portugalski kanaderi otkazali.

U Italiji, gdje temperature također dostižu opasne razine, jedna je djevojčica preminula od toplinskog udara, dok je četverogodišnji dječak iz Rumunjske, pronađen onesviješten u automobilu na Sardiniji, kasnije preminuo u rimskoj bolnici od posljedica oštećenja mozga. U Francuskoj, gdje su tri četvrtine zemlje pod upozorenjem na toplinu, očekuje se do 40°C u regiji Rhône, a bolnice se pripremaju za dodatni pritisak zbog drugog toplinskog vala u samo nekoliko tjedana.

Grčka se suočava s više od 100 aktivnih požara, a vjetar dodatno otežava situaciju. Evakuacije su u tijeku na Zakynthosu, u Ahaiji, te na otoku Chiosu, gdje su vatrogasci i spasioci morali skloniti ljude s plaža. Turska je stavila pod kontrolu veći broj požara, ali je prethodno morala zatvoriti zračnu luku Canakkale i Dardanele.

U Crnoj Gori, tragično je preminuo jedan vojnik, dok je drugi ozlijeđen kada se njihov vatrogasni kamion prevrnuo kod Podgorice. Albanija i Hrvatska također su zabilježile veće požare, a u Splitu je jedan od njih ugašen u utorak. Ni Ujedinjeno Kraljevstvo nije pošteđeno – s četvrtim toplinskim valom ove godine, temperature su dosegnule 33°C, a izdana su zdravstvena upozorenja za cijelu Englesku. U Londonu su izbila dva požara na otvorenom prostoru.

Znanstvenici ističu da je ovo sve češći scenarij zbog klimatskih promjena, koje čine ljeta na Mediteranu toplijima, sušnijima i sklonijima destruktivnim požarima.