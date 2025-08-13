Njemačka noćna mora postaje stvarnost: Bruxelles će morati prevladati snažan otpor

Treba li Europska unija posuđivati novac kao da je jedna država? Pitanje je to koje je izazvalo podjelu, a sada je Europska komisija stala na jednu stranu. Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen predložila je proširenje ovlasti Bruxellesa za posuđivanje stotina milijardi od međunarodnih investitora u sklopu sedmogodišnjeg prijedloga proračuna EU-a koji je objavljen 16. srpnja. Međutim, to ne bi značilo slobodno posuđivanje po volji. Prema planu, dug na razini EU-a bio bi ograničen na financiranje rata u Ukrajini, odgovor na nepredvidive krize i isplatu određenih plaćanja vladama EU-a. Ipak, izvršna vlast EU-a morat će prevladati snažan otpor bogatih sjevernih zemalja poput Njemačke i Nizozemske koje imaju averziju prema prekomjernom zaduživanju i koje zajednički dug vide kao egzistencijalnu prijetnju europskom projektu.

"Ne možemo imati programe financirane posuđivanjem", rekao je njemački ministar Gunther Krichbaum u odgovoru na prijedlog proračuna početkom srpnja - iako je ove godine Njemačka značajno promijenila svoj stav o domaćoj potrošnji financiranoj dugom. Snažan otpor "štedljivaca" značio je da zajednički dug nije dolazio u obzir sve do 2020. kada su prijestolnice nevoljko dopustile Bruxellesu da izdaje obveznice EU-a i dodjeljuje bespovratna sredstva zemljama za suočavanje s gospodarskim posljedicama pandemije Covid-19, uz strogi uvjet da se radi o jednokratnoj mjeri, piše Politico.

Komisija svoj najnoviji prijedlog vidi kao pametan način da svoj proračun učini manje ovisnim o doprinosima nevoljkih zemalja članica koje su najveći izvor prihoda EU-a. Za neke, to je ključni temelj za stvaranje nadnacionalnog tijela koje posjeduje vlastitu fiskalnu snagu. Izdavanje zajedničkog duga daje Komisiji polugu da uvjetuje isplate koje dodjeljuje nacionalnim vladama, što joj zapravo omogućuje da "usmjerava nacionalnu potrošnju u područjima koja su korisna s gledišta EU-a", rekao je Nils Redeker iz think tanka Jacques Delors Centre.

Zajedničko zaduživanje privlačno je zemljama s visokim dugom poput Italije i Francuske jer zajmove EU-a nude po nižim kamatnim stopama nego što bi one dobile zadužujući se u svoje ime. No, štedljive zemlje su protiv jer bi zajedno bile odgovorne ako neka zemlja ne ispuni svoje obveze po dugu EU-a. "Postoji još veći skepticizam [u Njemačkoj] prema ideji korištenja strukturiranog duga EU-a za financiranje nacionalnih rashoda", rekao je Redeker. "To je nešto što je Njemačkoj vrlo teško probaviti i razumjeti."

Prema prijedlogu proračuna, zemlje mogu zatražiti zajmove EU-a koje će morati vratiti ako troškovi njihovih planova potrošnje — koji uglavnom uključuju subvencije poljoprivrednicima i isplate siromašnijim regijama — premaše iznose koji su prvotno bili predviđeni. Iako je ova ideja neprihvatljiva za štedljive zemlje, pobornici ističu da zajmovi ne nose financijski rizik jer "u povijesti EU-a nikada nije zabilježeno da je neka država članica propustila otplatiti zajam EU-a", rekao je visoki dužnosnik Komisije. Odvojeno, Komisija također može dodijeliti do 395 milijardi eura povoljnih zajmova zemljama suočenim s neočekivanom i nespecificiranom krizom. Kao ustupak kritičarima zajedničkog duga, međutim, za pokretanje ovog mehanizma potrebno je odobrenje nacionalnih prijestolnica i Europskog parlamenta.

Trenutno tržišta tretiraju zajednički dug EU-a slično kao dug koji izdaju nadnacionalne organizacije poput Svjetske banke ili Europske investicijske banke. No, Komisija bi željela da se tretira kao državne obveznice. To bi omogućilo uključivanje obveznica EU-a u indekse državnog duga koji privlače milijarde eura ulaganja, smanjujući troškove zaduživanja.

"Osjećam da su [američki donositelji politika] zabrinuti da bismo, ako izađemo na globalno tržište i posudimo više, mogli postati ključni konkurent dolaru", rekao je europarlamentarac Victor Negrescu za Politico nakon posjeta SAD-u početkom srpnja.

Ipak, još je potrebno prijeći određeni put prije nego što zajedničko zaduživanje može doista konkurirati državnim obveznicama. Za to EU mora redovito izlaziti na tržišta — kao što to čine zemlje za financiranje svojih proračuna — kako bi stvorila doista veliki i likvidni fond obveznica na koji se investitori mogu osloniti. Olivier Blanchard, istaknuti ekonomist koji je pozvao na veliku konverziju nacionalnog duga u zajednički dug EU-a, tvrdi da je stvaranje velikog, dosljednog tržišta obveznica EU-a ključno ako žele imati globalni utjecaj i ojačati potražnju za eurima. Povremeno, neredovito zaduživanje to neće postići. "Ako ste veliki fond i razmišljate o svom portfelju, niste skloni biti uzbuđeni idejom posjedovanja nečega što će s vremenom nestati", rekao je Blanchard.