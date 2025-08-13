Naši Portali
NOVE TRZAVICE

Francuska, Njemačka i Velika Britanija spremne ponovno uvesti sankcije Iranu

Early hours of ceasefire between Iran and Israel, in Teheran
MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
VL
Autor
Tanja Pernička/Hina
13.08.2025.
u 06:42

Ministri vanjskih poslova takozvane skupine E3, odnosno Francuske, Velike Britanije i Njemačke, u utorak su pisali UN-u o mogućnosti "brzog vraćanja" sankcija Iranu, navode iz Financial Timesa pozivajući se na pismo koje su imali na uvid.

Francuska, Njemačka i Velika Britanija poručile su Ujedinjenim narodima da su spremne ponovno uvesti sankcije Iranu ako se ne vrati pregovorima s međunarodnom zajednicom o svom nuklearnom programu, izvijestio je u utorak Financial Times. Ministri vanjskih poslova takozvane skupine E3, odnosno Francuske, Velike Britanije i Njemačke, u utorak su pisali UN-u o mogućnosti "brzog vraćanja" sankcija Iranu, navode iz Financial Timesa pozivajući se na pismo koje su imali na uvid.

"Jasno smo dali do znanja da ako Iran nije spreman postići diplomatsko rješenje prije kraja kolovoza 2025. ili ne iskoristi priliku za produljenje, E3 je spreman pokrenuti mehanizam brzog vraćanja sankcija", rekli su ministri u pismu.

Upozorenje E3 dolazi nakon "ozbiljnih, iskrenih i detaljnih" razgovora s Iranom u Istanbulu prošlog mjeseca, prvog sastanka uživo od izraelskih i američkih napada na nuklearne lokacije u zemlji. Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće. Vlade Velike Britanije, Francuske i Njemačke nisu odmah odgovorile na Reutersove zahtjeve za komentar.

sankcije Iran

Komentara 2

Pogledaj Sve
DU
DugouhiDuško
08:59 13.08.2025.

Uvlače se Trampu u zadnji kraj sciljem da ga obrlate oko Ukrajine.

AN
Antidominium
08:10 13.08.2025.

USA i Zapadu nikako ne odgovara suverenost nekih država. Idu sankcijama pa ako ne uspiju idu i ratom. Tako je bilo sa Libijom, Irakom, Afganistanom, Pakistanom, Egiptom, Sirijom, Jordanom, Libanonom... Pogledajmo malo koje su to zemlje!

