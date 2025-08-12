Zelenski: Putin i Trump ne mogu donositi odluke o Ukrajini bez nas, ne povlačimo snage iz Donbasa

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u utorak, tri dana prije planiranog susreta ruskog i američkog predsjednika, da se na tom sastanku ne mogu odluke donositi bez Ukrajine. „Ne mogu donositi bilo kakve odluke o Ukrajini bez nas”, rekao je Zelenskij o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji se u petak sastaju na Aljasci. Zelenskij je izrazio nadu da je Trump toga svjestan, prenijeli su mediji u Ukrajini.

Ipak, ukrajinski predsjednik rekao je da susret čelnika Rusije i SAD-a u petak „svakako može biti važan za njihove bilateralne odnose”. Zelenskij vjeruje kako će se u konačnici dogoditi i trilateralni sastanak njega s dvojicom predsjednika kako bi se dovršio tri i pol godine dug rat u Ukrajini. Trump je više puta kazao da želi prekinuti taj rat, a tijekom predsjedničke kampanje obećavao je da će to učiniti unutar 24 sata od ulaska u Bijelu kuću. Početkom tjedna rekao je da neće sklapati sporazum s Putinom o Ukrajini jer to nije njegova odgovornost.

U utorak je kazao da će odbaciti svaki ruski prijedlog koji bi uključivao povlačenje ukrajinskih snaga iz istočne regije Donbasa jer bi to Kijevu oduzelo obrambene linije i otvorilo put Moskvi za daljnje ofenzive. "Nećemo se povući iz Donbasa (koji uključuje ukrajinske regije Doneck i Luhansk)", rekao je predsjednik novinarima.

Ukrajinski čelnik kazao je da se o teritorijalnim pitanjima može razgovarati nakon što se Rusija složi s prekidom vatre, a sigurnosna jamstva za Ukrajinu trebaju biti dio tih razgovora. Iako Zelenskij neće biti u petak u Anchorageu, Trump bi s njim virtualnim putem trebao razgovarati u srijedu. Videokonferencija u 15,00 sati trebala bi uključiti europske čelnike, Zelenskija, Trumpa i američkog potpredsjednika J. D. Vancea. Trump je ranije nagovijestio da bi razmjena teritorija mogla biti dio potencijalnog mirovnog sporazuma.

Zelenskij je rekao da Ukrajina još uvijek kontrolira oko 30 posto regije Doneck, odnosno oko 9000 četvornih kilometara, te da ima snažno utvrđene obrambene linije i kontrolira strateške uzvisine.

Svako povlačenje stvorilo bi "odskočnu dasku" za nove ruske ofenzive, rekao je, dodajući da bi Putin tada imao otvoren put prema regijama Harkiv, Zaporižje i Dnipropetrovsk. Krimski poluotok, koji je Rusija okupirala kršeći međunarodno pravo 2014. već je „100 posto“ bio odskočna daska za napad na južnu Ukrajinu, istaknuo je Zelenskij. On je također naglasio i da se "teritorijalna pitanja ne mogu odvojiti od sigurnosnih jamstava."