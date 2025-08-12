VIDEO Imanje o kojem bruji Mađarska: Pogledajte snimke Orbánova raskošnog kompleksa

Neovisni zastupnik Ákos Hadházy objavio je fotografije navodno nedovršene rezidencije premijera Viktora Orbána u Hatvanpuszti, na kojoj se nalaze i palmin vrt te privatni zoološki vrt. Vlada poriče tvrdnje – ministar Gergely Gulyás tvrdi da se radi tek o “imanjima”, dok Orbán navodi da je riječ o farmi njegova oca koja je još uvijek u izgradnji, piše Gazeta Express.

Hadházy je objavio i starije fotografije, koje je, prema njegovim tvrdnjama, snimio bivši radnik koji je ubrzo napustio gradilište jer je bio “zgrožen onime što je vidio”. Navodi i da se radnicima oduzimaju telefoni te da im se prijeti pri ulasku na gradilište, a portal Telex.hu objavio je i snimku imanja snimannu dronom.

Na fotografijama se vide luksuzni detalji: grijane površine ispod popločanih staza, kako bi se izbjeglo čišćenje snijega, podzemni hodnici koji povezuju zgrade, knjižnica, fontane, podzemna garaža, solarna elektrana, jezerca te egzotične životinje poput zebri, antilopa i bizona.

Tijekom vikenda Hadházy je organizirao i obilazak lokacije, tijekom kojeg su tisuće građana kroz ogradu mogle sami procijeniti je li riječ o poljoprivrednom imanju ili raskošnom dvorcu.

Neki su mađarski novinari cijelu situaciju usporedili s trenutkom iz Ukrajine 2014., kada su prosvjednici upali u rezidenciju bivšeg predsjednika Yanukovycha. Usto se tvrdi da su za gradnju bile uklonjene vrijedne povijesne strukture.

Iako Orbán i suradnici tvrde da se radi o imanju njegova oca, zastupnik je objavio dokumente koji pokazuju da je za taj objekt zatražen i službeni energetski certifikat – što je karakteristično za stambene zgrade.

Vođa oporbene stranke Tisza, Péter Magyar, poručio je da će, ako dođe na vlast, Državna revizija pokrenuti istragu o imovini svih bivših dužnosnika i njihovih obitelji u proteklih 20 godina, uključujući i imanje u Hatvanpuszti. Prema njegovim riječima, bit će zatraženi podaci od nadležnih institucija, a ispitivat će se i investitori i radnici angažirani na gradilištu.