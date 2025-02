Plenković o presudi Dodiku: 'Ovo ne utječe na funkcioniranje BiH, ali jedna stvar oko presude svima mora biti jasna...'

Čelnik bosanskohercegovačkih Srba Milorad Dodik prvostupanjski je u srijedu osuđen na godinu dana zatvora, uz šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta. "Pravno, to nije pravomoćna presuda, broj jedan. Dakle, nešto što nije pravomoćno, pitanje je kako će biti ako se ide na prizivni sud", rekao je Andrej Plenković odgovarajući na pitanje što će takva odluka značiti za BiH. - Danas je prosvjed, drže se govori pa su i političke reakcije malo živopisnije nego inače - dodao je Plenković, očito aludirajući na skup podrške Dodiku u Banjoj Luci i njegovu burnu reakciju na presudu.

"U svakom slučaju, mislim da treba spustiti loptu, da treba pronalaziti politička i pravna rješenja koja BiH čine funkcionalnom, u kojoj sva tri naroda moraju biti ravnopravna, u kojoj političku odgovornost za funkcionalnost zemlje trebaju preuzeti političke institucije i stranke koje na izborima za to dobivaju povjerenje", rekao je u izjavi novinarima u Rijeci. - I mislim da je to najvažnije, dodao je te ocijenio kako se sada "treba malo smiriti i vidjeti kako dalje". Nije to nešto što stupa na snagu sutra, pa da je nekakva neposredna ugroza ni za njega osobno ni za funkcioniranje zemlje. A vidjet ćemo što će kasnije u prizivnom postupku biti - zaključio je. Na odluku Suda BiH Dodikova obrana i tužiteljstvo imaju mogućnost žalbe, a pravne i političke posljedice neće stupiti na snagu do pravomoćne presude.