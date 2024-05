Dodik 'gura' plan za razdruživanje BiH, podupire ga Aleksandra Vulin

Nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio kako će do 30. lipnja u tom entitetu izraditi prijedlog sporazuma o "razdruživanju" BiH, ministar vanjskih poslova te zemlje Elmedin Konaković poručio mu je da "lupeta gluposti" jer od takvog plana neće biti ništa. Vlada Republike Srpske je početkom tjedna formirala radnu skupinu sa zadaćom da izradi prijedlog "sporazuma o razdruživanju" i pošalje ga Federaciji BiH a to je učinila na poticaj Dodika koji je time želio poslati poruku o neodrživosti BiH nakon što je Opća skupština UN usvojila rezoluciju kojom je ustanovljen međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

U radnu skupinu vlada RS delegirala je entitetske ministre pravosuđa i unutarnjih poslova, direktora porezne uprave i uprave za geodetsko-imovinske poslove kao i još nekoliko Dodikovih bliskih suradnika. On je nakon toga najavio kako bi radna skupina svoj posao trebala završiti do 30. lipnja.

"Do kraja lipnja mi ćemo napraviti analizu kraha Daytonskog sporazuma koji je ostao samo u segmentima. Mnoge stvari nisu ustavne u ovoj zemlji i reći ćemo da mi ne možemo ostati u toj zajednici u koju smo ranije unijeli svoj teritorij, svoje ovlasti i samostalnost. Imamo pravo na to, bez obzira što Amerikanci izmišljaju i misle da ih se netko boji. Nisu oni bezopasan protivnik, znaju oni svašta uraditi, ali to ne znači da su u pravu", izjavio je Dodik. Iz veleposlanstva SAD ranije su upozorili kako nikakvo razdruživanje u BiH nije moguće no pokušaj da se takvo što realizira mogao bi dovesti do nestanka Republike Srpske.

Dodikova je najnovija teorija kako su RS i Federacija BiH 1995. godine bile de facto suverene države koje su "sastavile BiH" i zbog toga potpisale Daytonski sporazum pa je po istoj logici mogu i "rastaviti". Time je ipak napravio odmak od ranijih prijetnji jednostranom secesijom odnosno izdvajanjem RS iz BiH no od aktualnih partnera u vlasti kako na razini države tako i Federaciji dobio je jasnu poruku da o provedbi svojih planova može samo sanjati i da su to obične gluposti.

"Dok lupetaju gluposti o razdruživanju na granici su da građane entiteta RS 'razdruže' od dvije milijarde konvertibilnih maraka koje nam stoje u zraku. 'Razdružit' će ih i od prilike za integriranjem tržišta BiH u EU tržište. 'Razdružit' će ih od investicija i porasta plaća. A zadužit će ih u nekoj od banaka", stoji u poruci koju je Dodiku u petak poslao ministar vanjskih poslova BiH Konaković koji je i lider vladajuće stranke Narod i pravda (NiP).

Konaković je aludirao na to da se umjesto rasprava o nestanku BiH od te zemlje očekuje provedba reformi i dogovor o tome kako do kraja godine započeti pregovore s EU o članstvu kao i povući oko milijarde eura koliko joj Unija nudi kao financijsku potporu kroz Plan rasta za zapadni Balkan. Njemu se pridružio i Edin Forto, ministar prometa i komunikacija BiH i lider Naše stranke (NS) koja je također dio vladajuće koalicije. Poručio je kako nema nikakve rasprave o tome hoće li BiH opstati kao država.

"Treba okrenuti brod koji se zove Bosna i Hercegovina u neku mirnu luku kao što je EU, kao što je NATO", izjavio je Forto. Dodik je potporu za svoje nove zamisli za sada dobio samo iz Beograda i to od ministra bez lisnice u srbijanskoj vladi Aleksandra Vulina poznatog po zastupanju proruskih stajališta. U intervju za beogradsku redakciju ruskog propagandnog servisa Sputnjik Vulin je kazao kako je uspostava "srpskog svijeta" jedini mogući odgovor na sve izazove a očekuje da će to biti precizno formulirano na "svesrpskom saboru" kojega je Aleksandar Vučić zakazao za 8. i 9. lipnja.

"Srpski svijet mora da bude naš odgovor, mora biti cjelina. Poštujem to što je Dodik rekao za mirno razdruživanje", kazao je Vulin koji je iskoristio priliku i kako bi ponovio ranije Dodikove optužbe o kolektivnoj krivnji svih Hrvata za ustaške zločine. Sve je to povezao s rezolucijom UN o Srebrenici uz tvrdnju kako tamo nije bio genocida a u Jasenovcu jest i kaže kako je tragedija što nitko od hrvatskih dužnosnika nije od Srba tražio ispriku za to. Ne dopada mu se ni prijedlog rezolucije o Jasenovcu o kojoj se raspravlja u Crnoj Gori na poticaj prosrpskih stranaka.

"Problem je također što se i u toj rezoluciji o Jasenovcu kaže da ne može biti kolektivne odgovornosti. To je prihvaćanje one Krležine rečenice da su 'dva kamiona ustaša preuzela vlast'. Nije točno. Čitav hrvatski narod nedvosmisleno je podržao Ante Pavelića i ustaše i da su izbori bili 8. svibnja 1945. Pavelić bi pobijedio", zaključio je Vučićev ministar.

