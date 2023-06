Dobronić odgovorio Plenkoviću: Nije fokus na mojoj plaći, no ona je veća od navedene

Moja plaća veća je od one koju je premijer naveo, odgovor je predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića koji je nedavno uputio pismo Vladi u kojem traži povećanje plaća sudskim službenicima i namještenicima koji su već četvrti tjedan u štrajku. Podsjetimo, premijer Andrej Plenković burno je reagirao na to pismo, navodeći kako Dobronić kao predsjednik Vrhovnog suda prima plaću od 3667 eura, što je 472 eura manje od njegove.

Radovan Dobronić odlučio je reagirati na ove izjave premijera, govoreći kako na njegovoj plaći nije fokus, no da ''ne vidi razloga zašto se i plaća dužnosnicima u Vladi ne bi povećala''.

– U dopisu upućenom premijeru obrazložio sam da mu se obraćam upravo stoga što je zbog dugotrajnosti štrajka ugroženo normalno funkcioniranje sudbene vlasti. Prema tome, više je nego jasno da mu se nisam obratio kao sindikalist – kazao je za N1.

POVEZANI ČLANCI:

– Uza sve to, premijeru sam predložio reformu postojećeg sustava na način da se sudski savjetnici, službenici i namještenici izdvoje iz corpusa državnih službenika te sam naveo razloge za to. Međutim, čini se da premijer nije spreman za reformu nego želi održati postojeći status quo – poručio je Dobronić.

– Ne znam iz kojih razloga premijer u fokus stavlja pitanje moje plaće i plaće drugih sudaca, apostrofirajući kako je njegova plaća i plaća ostalih ministara manja od moje i plaća sudaca Vrhovnog suda i visokih sudova. Mislim da to nije fokus rasprave, no ne vidim razloga zašto Vlada ne bi povećala svoje plaće, one su znatno preniske za odgovornost i napore kojima su članovi Vlade izloženi. Na kraju, moram naglasiti da je moja plaća još i veća od one koju je premijer otkrio tragajući za tim podatkom u evidenciji Ministarstva pravosuđa. Naime, zaboravili su navesti da sam po položaju predsjednik Državnog izbornog povjerenstva i da u tom svojstvu primam naknadu od circa 700 do 800 EUR-a – zaključio je.

>> VIDEO Možemo dao košaricu SDP-u: Na izbore idu samostalno