Dobronić traži hitno povećanje plaća i sastanak s premijerom

Štrajk sudskih službenika i namještenika danas je ušao u svoj četvrti tjedan, a iz izjava koje dolaze sa suprotstavljenih strana iščitava se kako su i Vlada i sindikati i dalje ukopani u svojim stavovima te da zasad nema izgleda za dogovor. Ulje na vatru tijekom vikenda je dolio i Radovan Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda, tvrdeći da je štrajk već ozbiljno ugrozio funkcioniranje sudbene vlasti. Dobronić predlaže žurno povećanje plaća i traži sastanak s premijerom na ovu temu.

Neprihvatljivo rješenje "u paketu"

"S obzirom na to da ovaj štrajk traje već dulje vrijeme, nesporno je da je već sada došlo do ozbiljnog poremećaja u radu sudova koji će se nedvojbeno povećavati što štrajk bude dulje trajao", navodi Dobronić u pismu premijeru koje je Vrhovni sud danas u cijelosti objavio u formi priopćenja. Prvi čovjek sudbene vlasti u njemu upozorava da će zbog štrajka prestati pozitivan trend smanjenja broja neriješenih predmeta na sudovima, odnosno da će "neizbježno i posljedično kod stranaka različitih sudskih postupaka doći do manjih ili većih štetnih posljedica". Pritom se izričito protivi najavi o rješavanju pitanja 6415 sudskih službenika i namještenika "u paketu" s plaćama svih 219.000 zaposlenih u državnoj i javnoj upravi te tumači kako zaposleni na sudovima ne mogu imati status državnih službenika, jer je sudbena vlast neovisna.

"Kao izlaz iz ove situacije predlažem vam da Vlada u dogovoru sa Sindikatom dogovori još jedan, veći iznos povećanja plaća koji bi sudskim službenicima i namještenicima mogao biti isplaćen čim prije i koji bi za njih bio prihvatljiv. Dodatno ističem da je sada prilika da se sistemski isprave grube nedorečenosti u sustavu koje traju punih trideset godina", piše Dobronić premijeru, s kojim bi se rado i sastao, kako bi mu, u društvu još nekoliko predstavnika sudova te dvoje ili troje sudskih službenika "obrazložio navedena sistemska pitanja". Kad prvi čovjek sudske vlasti traži sastanak s prvim čovjekom izvršne vlasti, može se očekivati da će do takvog sastanka i doći, no odgovor na pitanje hoće li se on doista održati i kada, iz Banskih dvora do zaključenja ovog teksta nismo dobili.

Na Dobronićev prijedlog o instantnom dodatnom povećanju plaća zaposlenih na sudovima iz Ministarstva pravosuđa i uprave uzvraćaju kako takvo što ne dolazi u obzir jer bi, tvrde, to bila diskriminacija službenika po mjestu rada. Ministarstvo ne odustaje od namjere ujednačavanja plaća u službama na temelju složenosti poslova, a zakonski paket koji bi to trebao osigurati Vlada će, kažu, utvrditi već na ovotjednoj sjednici u četvrtak i poslati u saborsku proceduru. Novi sustav plaća jedna je od reformskih mjera u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju bi udovoljavanje zahtjevima štrajkaša moglo ugroziti, a to bi značilo i kašnjenje tranše od 700 milijuna eura. Odustajanje od ove mjere tim bi više bilo promašeno u trenutku kada je u suradnji sa Svjetskom bankom nakon puna dva desetljeća konačno izrađena kvalitetna analiza postojećeg sustava, na temelju koje je i predložen novi zakon. Izdvajanje sudskih službenika iz ove priče gotovo sigurno značilo bi novi kaos u sustavu za desetak godina, uvjereni su naši sugovornici u Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Ističu pritom kako je opravdano tvrditi da je posao sudskih zapisničara, kao i svih koji rade u sudnicama, složeniji od poslova većine službenika. Ti ljudi zato i imaju, a imat će i ubuduće, veće koeficijente, no ta se logika, kažu, nikako ne može primijeniti na, primjerice, računovodstvene referente ili spremačice koje u sudovima rade isti posao kao i u ministarstvima ili agencijama pa bi, shodno tomu, trebale biti i jednako plaćene. Svi ti koeficijenti utvrdit će se dvjema uredbama koje će se donijeti na temelju novog Zakona o plaćama u državnim službama, a u njihovu će izradu, tvrde nam u Ministarstvu, biti uključeni i sindikati, i to ne samo oni reprezentativni nego svi koji djeluju u sustavu pravosuđa. Da će sudjelovati u pregovorima koji se tiču njih i njihovih prava, ministar Ivan Malenica obećao je pravosudnim policajcima. Ministrovo obećanje, kao i njegov potpis na sedam zahtjeva s kojima mu je Sindikat pravosudnih policajaca Hrvatske (SPPH) nedavno došao na pregovore, bio je razlog i odgode njihova štrajka. No kako je već u više navrata objašnjeno iz SPPH, oni od najavljenog štrajka nisu odustali, nego su ga samo odgodili. I dok se zaposleni u pravosuđu bore za bolje radne uvjete, ne nailaze baš na potporu iz sindikalnih redova. Sindikat policije Hrvatske (SPH), koji sebe smatra jedinim sindikatom koji može pregovarati s Vladom o uvjetima rada u javnim i državnim službama, nakon izjava Radovana Dobronića danas se oglasio – priopćenjem. Izjave predsjednika Vrhovnog suda da sudski službenici nisu državni službenici oni smatraju – skandaloznima.

SPH: Što s drugima potplaćenima?

U priopćenju koje je potpisao Dubravko Jagić navodi se da SPH traži od "predsjednika Vrhovnog suda da se ne miješa izravno u izvršnu vlast i prava službenika i namještenika".

– U Sindikatu policije Hrvatske svjesni smo da su mnogima plaće i dalje preniske te da bez znatnijeg povećanja nećemo moći privući mlade ljude na rad u državnoj službi. Zato se plaće moraju svima podići, a ne tražiti nerealne zahtjeve za povećanje od 70 posto za pojedina radna mjesta na sudovima. Jer što je s drugim potplaćenim službenicima i namještenicima?! – navodi se u priopćenju.

SPH je potpisnik memoranduma s Vladom na temelju kojeg će 219.000 zaposlenih u državnim i javnim službama dobiti povećanje od 60, 80 i sto eura. No to povećanje došlo je nakon najave štrajka pravosudne policije i početka štrajka zaposlenih po sudovima i tužiteljstvima. Stoga se iz redova SDLSN-a može čuti da su na račun njih svi dobili povećanje plaće iako o tome s Vladom nisu pregovarali. Iz priopćenja SPH iščitava se kako oni podržavaju tezu Vlade da ne mogu ljudi za iste poslove biti različito plaćeni... Sindikalna scena očito je jako podijeljena, a izlaza na vidiku nema. U međuvremenu, kolaps po sudovima sve je veći.

