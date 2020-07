Dobio je samo 19 glasova, najmanje na svojoj listi, ali upravo on sada ide u Sabor

On će sigurno, ali kako u redovima njegovih izabranih saborskih zastupnika ima “poduzetnika i znanstvenika”, moguće je da će neki svoj mandat prepustiti kolegama s liste – objasnio je tako čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro tko bi se iz njegovih redova mogao zadržati u parlamentu i nakon konstituirajuće sjednice, a tko će se ipak odlučiti za nešto drugačiji put od onog političkog.

Kristalno je jasno da se do sljedeće godine na Markovu trgu neće pojaviti Ruža Tomašić jer ona će prvo do kraja odraditi svoj mandat u Europskom parlamentu, a njeno će mjesto dotad, doznajemo, zauzeti Marko Milanović Litre. Prema unaprijed je to dogovorenom koalicijskom sporazumu, pojasnio nam je Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatske konzervativne stranke, čiji je Milanović Litre član, a R. Tomašić dopredsjednica.

– Sporazumom smo utvrdili da osvojeni mandat pripada partneru koji ga je osvojio – odgovorio nam je Pavliček zašto Ružu Tomašić neće mijenjati Robert Pauletić, sljedeći, odnosno drugi na listi u desetoj izbornoj jedinici. Da će to biti baš Marko Milanović Litre, koji je na Škorinoj listi na krajnjem jugu Hrvatske bio sedmi, konzervativci će objaviti sutra.

Što se, pak, samih glasova birača tiče, upravo je spomenuti kandidat u desetoj jedinici na svojoj listi dobio njih najmanje, odnosno konkretnih 19 ili 0,09 posto. Za usporedbu, žena koju mijenja, Ruža Tomašić, osvojila je 8.274 glasa, odnosno gotovo 42 posto, dok je sljedećeg na listi Roberta Pauletića biralo 3.907 ljudi ili njih tek nešto manje od 20 posto.

– Marko Milanović Litre kvalitetan je čovjek i bit će dobra zamjena dok nam se ne pridruži Ruža Tomašić – rekao nam je danas politički tajnik Domovinskog pokreta Mario Radić, čije se ime također spominjalo u kontekstu onih koji možda ipak ne bi odradili svoj saborski mandat. Uzme li se u obzir i činjenica da je sam Škoro rekao kako poduzetnici vjerojatno neće u parlament, pitali smo Radića hoće li od birača zadobiveno povjerenje iskoristiti.

– Idem u Sabor sigurno. Ljudi očekuju da će ih predstavljati oni koje su odabrali – kazao nam je politički tajnik Pokreta, u kojem smo potražili i odgovore na činjenicu što je Milanović Litre u desetoj jedinci dobio svega 19 preferencijalnih glasova. Nije to posve nelogično, kažu nam, jer ovaj je 32-godišnjak podrijetlom iz Otoka, ali rođen je te čitav život živi u Zagrebu. U Gradskoj četvrti Stenjevec trenutačni je vijećnik, zagrebački je asistent Ruži Tomašić, a politikom se na lokalnoj razini bavi posljednjih 15-ak godina. Već je ranije rekao kako će se, uđe li u Sabor, boriti za racionalizaciju i reviziju državnih službi te za male poduzetnike, kao i za više ekonomskih, osobnih, državnih i političkih sloboda. Podsjetimo, Domovinski pokret osvojio je ukupno 16 mandata, a hoće li se zaista odlučiti sad na oporbu ili će možda ipak s HDZ-om, ukoliko premijer Andrej Plenković zaključi da mu je većina sa 76 ruku “pretanka”.

– Ma ne, mi smo svoje rekli. Nismo ni za kakve dogovore, a zastupat ćemo ono što smo ljudima i obećali – kazao je politički tajnik stranke Mario Radić. Što se saborskih klubova tiče, jer suverenisti su kazali da će imati svoj, Radić govori da je jedan od planova bio oformiti i takozvani “generalski klub”. Dvojica su generala ušla u Sabor, Ante Prkačin i Željko Sačić, dok je treći trebao biti Željko Glasnović, koji je mandat trebao osvojiti u dijaspori.

