'Do kraja prosinca bit će tisuće umrlih, duboko me razočarala i kolegica Markotić'

Sadašnje mjere neće djelovati jer su posljedica odugovlačenja i političkih manipulacija, smatra znanstvenik Ivan Đikić.

Kaže kako zdravstveni, ekonomski i komunikacijski stručnjaci ukazuju da su mjere prekasno donesene i nepravilno komunicirane.

– Dosadašnja politika Vlade je, nažalost, propala i sada ulazimo u konfuzni lockdown koji može dovesti Hrvatsku u vrlo tešku zdravstvenu, ekonomsku i socijalnu situaciju – rekao je Đikić za HRT.

Smatra kako je jedan od ciljeva odugovlačenja posljednja tri tjedna uvođenja potrebnih mjera za suzbijanje širenja zarazom koronavirusa i bolesti koju izaziva, Covid-a 19, bio taj da se može organizirati kolona u Vukovaru i da političari tamo mogu pobrati političke bodove.

– Duboko sam razočaran i izjavama liječnika članova Stožera, posebno kolegice Markotić, koja je do sada većinom održavala stručnu točnost i liječničke standarde unutar Stožera. Njezino javno opravdavanje okupljanja toliko velikog broja ljudi u Vukovara, riječima da Vukovar ima poseban status u našim srcima je s liječničke strane gaženje naše Hipokratove zakletve. Tisućama liječnika diljem Hrvatske Vukovar je poseban, vrijedan, nedodirljiv, mjesto najvećih patnji i pijeteta i mi svakodnevnim radom ukazujemo na važnost Vukovara svojom borbom za zdravlje građana Hrvatske. Stoga je i krovna udruga liječnika u Hrvatskoj javno reagirala rekavši da je takva odluka skandalozna i motivirana jedino politikom. Kao liječnici nikada ne bismo smjeli prijeći preko naše obaveze da štitimo zdravlje i život ljudi iznad svega – rekao je Đikić.

Kaže kako su dva, tri dana nakon toga donesene nove mjere.

– Sada će sve to pokušati upakirati u agresivnu medijsku prezentaciju i tvrdnju da je to danas nužno. Izgubljena su tri tjedna koja su bila kritična za uspjeh jer bi ove mjere prije tri tjedna bile djelotvornije nego danas. Sutra će već biti najava dodatnih mjera koje će političari pustiti preko medija, ali nitko ne zna točno koje su to mjere – rekao je.

Smatra da će se takvo kašnjenje s mjerama odraziti na širenje pandemije.

– Gubici u ljudskim životima do kraja prosinca bit će u tisućama, a gospodarske posljedice ne mogu niti predviđati. Bojim se da će stradati privatni sektor, manji poduzetnici, oni koji nisu povezani s vladajući političkim strukturama, a posebno nezaštićeni su radnici i socijalno ugroženi. Ali to ne bi trebalo biti tako jer građani su voljni sudjelovati i žrtvovati se, samo ako vide pravilan smjer ispred sebe. Vremena za uvođenje dobrih i kvalitetnih mjera koje bi uistinu spriječile širenje epidemije imamo sve manje i očekujem da se premijer Plenković obrati javnosti s točnim opisom mjera na dulji rok. Nejasno je zašto premijer Plenković izbjegava ponuditi ozbiljan strateški plan u Hrvatskoj – brojni premijeri drugih zemalja već su to davno učinili i iskreno iskomunicirali s građanima kamo se ide i koji je smjer borbe s pandemijom – rekao je.

VIDEO Ivan Đikić: "Ne smijemo ignorirati virus. Treba povećati broj cijepljenja protiv gripe."