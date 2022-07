Do 2030. BiH se priključuje EU, barem autocestom. Jedino to složno rade i RS i Federacija

Na teritoriju Bosne i Hercegovine ubrzavaju se radovi izgradnje dviju autocesta, čijim bi završetkom modernim prometnicama konačno bili povezani svi najveći gradovi u zemlji, ali i BiH s europskom mrežom autocesta koje prolaze kroz susjedne zemlje - Hrvatsku i Srbiju. Proces izgradnje autocesta u BiH provode entitetske vlade i javna poduzeća koja su one uspostavile. Za Federaciju BiH prioritetna je autocesta na međunarodnom koridoru Vc. Kada se završi, bit će dug 334 kilometra. Na jugu, praktički, izlazi na Jadransko more, a na sjeveru BiH povezuje s Hrvatskom pa dalje s Mađarskom i ostatkom središnje i sjeverne Europe. Zbog toga je i u BiH s radošću primljena informacija kako će Hrvatska svoju dionicu na tom koridoru završiti do 2024.