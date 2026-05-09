FOTO Presreli osam brodova između Kanara i Azora, uhitili 54 osobe te zaplijenili 11 tona kokaina i 8.5 tona hašiša

Kriminalne organizacije, koje su se specijalizirale za transportiranje pošiljki kokaina iz Južne Amerike u Europu morskim putem tzv. Atlantskom kokainskom autocestom, bile su meta međunarodne policijske akcije koju je koordinirao Europol. Akcija se provodila tijekom travnja, a kriminalne organizacije na meti istražitelja bile su specijalizirane za transport kokaina pri čemu su izbjegavale glavne europske luke. Uz to su bile uspješne i u izbjegavanju tradicionalnih policijskih metoda detekcije. Združena policijska akcija trajala je dva tjedna i imala je dvije faze. Tijekom prve faze, pomorska policija je preko Atlantika pratila i presrela sumnjiva plovila za koja se sumnjalo da su povezana s transportom droge. Posebno se kontrolirao istočnoatlantski koridor između španjolskih Kanarskih otoka i portugalskih Azora pa je tijekom policijske akcije i kontrole zaplijenjeno ukupno 11 tona kokaina i 8,5 tona hašiša.

Europol je početkom godine upozorio da kriminalne organizacije posluju na novi način, odnosno da su počele transporte kokaina preusmjeravati s velikih luka prema fragmentiranim pomorskim rutama preko Atlantskog oceana. Čim se shvatilo da je došlo do promijene u načinu "poslovanja" kriminalnih organizacija, počele su jače kontrole alternativnih krijumčarskih ruta koje je Europol prozvao "Atlantskim autoputom kokaina". Osim što su zaplijenjen tone kokaina i hašiša, uhićene su i 54 osobe, a ukupno su policijske snage presrele osam krijumčarskih brodova. - Kada policije više zemalja rade i djeluju zajedno, to je dokaz da čak ni Atlantik nije dovoljno velik da bi se u njemu sakrile kriminalne organizacije. Kriminalne mreže postaju sve fleksibilnije i međunarodno povezanije i mi na to moramo brzo odgovoriti. Ova zajednička akcija je trajala dva tjedna i tijekom ta dva tjedna zadali smo značajan udarac onome što je poznato kao kokainska autocesta- kazao je Jean-Philippe Lecouffe, izvršni direktor Europolovih operacija.

Objašnjavajući kako funkcionira Atlantska kokainska autocesta, Europol navodi da taj proces ima više faza. Prvo se kokain ukrca na matične brodove u nekoj od zemalja Južne Amerike, nakon čega brodovi plove do međunarodnih voda. Za transport kokaina se koriste kontejnerski brodovi, brodovi za prijevoz rasutog tereta i manja nekomercijalna plovila. Pretovar droge se često odvija na otvorenom moru i to na manja brza plovila koja su osposobljena za duga putovanja, nakon čega se kokain dostavlja na udaljena obalna područja Portugala i Španjolske. Za iskrcaj se često koriste ili manje luke ili plaže, kako bi se izbjegla policija. Europol upozorava i da je ovakav model transporta droge osmišljen kako bi se rizik podijelio na više plovila i posada, jer ako padne jedan brod, uvijek postoji šansa da drugi prođe. Zbog toga je sada policija promijenila taktiku pa je pratila više brodova koji se kreću Atlantskom kokainskom rutom, a cijelom operacijom lova na krijumčare kokaina rukovodila je španjolska Civilna garda. U akciju su uz Europol bile uključene i policije Italije, Portugala, Velike Britanije i SAD-a. Europol navodi i da kriminalne organizacije sve češće koriste međunarodne vode između Kanarskih otoka i Azora za prekrcaje velikih količina kokaina zbog čega je to područje postalo poznato kao morska kokainska autocesta.