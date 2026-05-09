Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZDRUŽENI UDAR NA TZV. ATLANTSKU KOKAINSKU AUTOCESTU

FOTO Presreli osam brodova između Kanara i Azora, uhitili 54 osobe te zaplijenili 11 tona kokaina i 8.5 tona hašiša

Foto: Europol
1/2
VL
Autor
Ivana Jakelić
09.05.2026.
u 10:01

- Kada policije više zemalja rade i djeluju zajedno, to je dokaz da čak ni Atlantik nije dovoljno velik da bi se u njemu sakrile kriminalne organizacije. Kriminalne mreže postaju sve fleksibilnije i međunarodno povezanije i mi na to moramo brzo odgovoriti. Ova zajednička akcija je trajala dva tjedna i tijekom ta dva tjedna zadali smo značajan udarac onome što je poznato kao kokainska autocesta- kazao je Jean-Philippe Lecouffe, izvršni direktor Europolovih operacija.

Kriminalne organizacije, koje su se specijalizirale za transportiranje pošiljki kokaina iz Južne Amerike u Europu morskim putem tzv. Atlantskom kokainskom autocestom, bile su meta međunarodne policijske akcije koju je koordinirao Europol. Akcija se provodila tijekom travnja, a kriminalne organizacije na meti istražitelja bile su specijalizirane za transport kokaina pri čemu su izbjegavale glavne europske luke. Uz to su bile uspješne i u izbjegavanju tradicionalnih policijskih metoda detekcije. Združena policijska akcija trajala je dva tjedna i imala je dvije faze. Tijekom prve faze, pomorska policija je preko Atlantika pratila i presrela sumnjiva plovila za koja se sumnjalo da su povezana s transportom droge. Posebno se kontrolirao istočnoatlantski koridor između španjolskih Kanarskih otoka i portugalskih Azora pa je tijekom policijske akcije i kontrole zaplijenjeno ukupno 11 tona kokaina i 8,5 tona hašiša.

Europol je početkom godine upozorio da kriminalne organizacije posluju na novi način, odnosno da su počele transporte kokaina preusmjeravati s velikih luka prema fragmentiranim pomorskim rutama preko Atlantskog oceana. Čim se shvatilo da je došlo do promijene u načinu "poslovanja" kriminalnih organizacija, počele su jače kontrole alternativnih krijumčarskih ruta koje je Europol prozvao "Atlantskim autoputom kokaina". Osim što su zaplijenjen tone kokaina i hašiša, uhićene su i 54 osobe, a ukupno su policijske snage presrele osam krijumčarskih brodova. - Kada policije više zemalja rade i djeluju zajedno, to je dokaz da čak ni Atlantik nije dovoljno velik da bi se u njemu sakrile kriminalne organizacije. Kriminalne mreže postaju sve fleksibilnije i međunarodno povezanije i mi na to moramo brzo odgovoriti. Ova zajednička akcija je trajala dva tjedna i tijekom ta dva tjedna zadali smo značajan udarac onome što je poznato kao kokainska autocesta- kazao je Jean-Philippe Lecouffe, izvršni direktor Europolovih operacija.

Objašnjavajući kako funkcionira Atlantska kokainska autocesta, Europol navodi da taj proces ima više faza. Prvo se kokain ukrca na matične brodove u nekoj od zemalja Južne Amerike, nakon čega brodovi plove do međunarodnih voda. Za transport kokaina se koriste kontejnerski brodovi, brodovi za prijevoz rasutog tereta i manja nekomercijalna plovila. Pretovar droge se često odvija na otvorenom moru i to na manja brza plovila koja su osposobljena za duga putovanja, nakon čega se kokain dostavlja na udaljena obalna područja Portugala i Španjolske. Za iskrcaj se često koriste ili manje luke ili plaže, kako bi se izbjegla policija. Europol upozorava i da je ovakav model transporta droge osmišljen kako bi se rizik podijelio na više plovila i posada, jer ako padne jedan brod, uvijek postoji šansa da drugi prođe. Zbog toga je sada policija promijenila taktiku pa je pratila više brodova koji se kreću Atlantskom kokainskom rutom, a cijelom operacijom lova na krijumčare kokaina rukovodila je španjolska Civilna garda. U akciju su uz Europol bile uključene i policije Italije, Portugala, Velike Britanije i SAD-a. Europol navodi i da kriminalne organizacije sve češće koriste međunarodne vode između Kanarskih otoka i Azora za prekrcaje velikih količina kokaina zbog čega je to područje postalo poznato kao morska kokainska autocesta. 

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!