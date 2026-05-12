FOTO Volonteri iz Rijeke zanijemili od šoka: U kući poginulog vozača našli mrtve pse, držao ih u frižideru

Smrt 64-godišnjeg muškarca u prometnoj nesreći na autocesti A1 otkrila je jeziv slučaj zanemarivanja životinja na imanju na Učki. Volonteri riječkog azila za pse “Društvo za zaštitu životinja Rijeka” ostali su šokirani prizorima koje su zatekli – deseci izgladnjelih i bolesnih pasa živjeli su u teškim uvjetima, okruženi leševima drugih životinja. Zbog velikog broja spašenih pasa i ogromnih troškova skrbi, iz azila su uputili hitan apel građanima da pomognu koliko mogu.

Iz azila su isprva dobili informaciju da treba zbrinuti 27 pasa, no po dolasku na teren pronašli su ih čak 47. Životinje su, tvrde volonteri, godinama živjele zatvorene u kući, bez osnovne skrbi, hrane i higijene. - Nitko nas nije pripremio na ovo, poručili su iz azila.

Već pri prvom ulasku u kuću pronađena su dva uginula psa. Volonterka je opisala kako su psi živjeli zajedno u skučenom prostoru, gdje su jeli kada bi hrane bilo, a nuždu obavljali i spavali na istom mjestu. - Njih 11 imalo je čip, ostali nisu. Rane po tijelima su grozne, napisala je. Na imanju su pronađene i mačke kojima će također pokušati pronaći novi dom.

No, kako tvrde iz azila, pravi horor otkriven je dan kasnije.- Kada smo mislili da je to najgore, drugi dan stiže poziv… pronađeno je još mrtvih pasa u frižideru, objavili su. Po dolasku su, kažu, zatekli prizore koji su ih potpuno slomili. - To nije nekoliko pasa u frižideru. To je više od 30 leševa po škrinjama, ormarima, na podu i u kadi. To nisu dva mrtva psa, sada ih je već 32, naveli su.

Dodaju kako postoje i drugi dijelovi kuće koji još nisu pregledani te strahuju da bi broj uginulih životinja mogao biti i veći. Volonterka je iznijela i sumnju da su psi bili hranjeni ostacima drugih pasa. Dodatni šok uslijedio je nakon što su u azilu uginula još dva spašena psa. U želucu jednog pronađeni su kamenje, plastika, maramice za čišćenje, smeće i neobične kosti. Volonterke navode i da su preostali psi pokušali pojesti jednog uginulog psa, iako prije toga nisu pokazivali agresivno ponašanje.

Zbog velikog broja spašenih životinja i teškog zdravstvenog stanja pasa, iz riječkog azila apeliraju na sve ljude dobre volje da pomognu donacijama hrane i potrepština. - Za sada nam je najpotrebnija gastro hrana, konzerve i suha hrana, Biome hrana od Hillsa, kvalitetnija hrana sa sitnim zrnom te Apipet hrana. Potrebne su nam i velike količine domestosa, Sanitola te ogrlice, poručili su iz azila.