Novi direktor Žnjana: Stanje nije dobro, slijedi opsežna sanacija

Novi direktor tvtke Žnjan d.o.o., Toni Jurišić Sokić, rekao je kako stanje na Žnjanu „nije dobro”, naglasivši da je pred njim zahtjevan posao sanacije i dovođenja cijelog platoa u funkcionalno i uređeno stanje.

Svoj prvi nastup pred javnošću imao je na konferenciji za novinare, gdje se predstavio i iznio prve ocjene zatečenog stanja, kao i planove za naredno razdoblje. Istaknuo je da iza sebe ima iskustvo rada u privatnom i javnom sektoru te da je posljednjih sedam godina proveo u Vodovodu na rukovodećoj poziciji. -Ja sam praktički jučer stupio na dužnost. Odmah po potpisivanju ugovora imali smo sastanak kod gradonačelnika gdje sam upoznat sa cijelom problematikom i ušli smo u dubinu. Obišli smo i Žnjanski plato – rekao je Jurišić Sokić.

Ocijenio je da je stanje na terenu loše, posebno u dijelu zelenih površina. -Situacija nije dobra. Kao što ste i vi primijetili i pisali, i dok nisam bio na ovoj funkciji, komentari su bili da zelenilo nije dobro. Govorilo se ‘bit će, bit će’, ali neće biti bez ozbiljnih intervencija – poručio je. Naglasio je da ga čeka sanacija i podizanje sustava na optimalnu razinu.

-Ono što je meni došlo u ruke je da Žnjan dovedemo u ono optimalno stanje kako je i trebao biti. To će zahtijevati određene radove, neće biti lagano, ali u tom smjeru se mora ići. Sam projekt ima manjkavosti, radilo se dosta na brzinu. Ne bih ulazio u razloge niti u bivšu upravu, prošlost ćemo ostaviti u prošlosti, mene čeka budućnost – rekao je Jurišić Sokić koji se posebno osvrnuo na sustav navodnjavanja, koji je, kako je rekao, u fazi testiranja. Dodao je da bez tog sustava nema smisla govoriti o održavanju zelenila. Na pitanje o stanju vegetacije, Sokić je rekao da su dijelovi travnjaka u lošem stanju.

-Na nekim mjestima to izgleda baš katastrofalno. To će ići u dohranu i sadnju nove trave. Ići će se u popisivanje što se nije primilo, pa ćemo vidjeti što treba mijenjati. Ako želimo raditi sada, imamo možda još dva tjedna, nakon toga nema smisla jer će se sve spržiti – naveo je Jurišić Sokić. Na kraju je najavio i mogućnost promjena u načinu upravljanja prostorom i održavanjem.

-Općenito volim imati stvari ‘in house’, da što manje ovisimo o vanjskim firmama. Dugoročno možemo razgovarati o vlastitim djelatnicima i agronomu koji bi se brinuo o prostoru – najavio je Jurišić Sokić i dodao da će se svi dosadašnji ugovori i modeli rada detaljno analizirati, kao i stanje infrastrukture i održavanja cijelog Žnjana. Lidija Bekavac medijima je iznijela sažetak zapisnika izrađenog 31. ožujka u vezi otklanjanja nedostataka i neizvršenih radova, nakon pregleda koji su tada obavili izvođači, projektanti, nadzor, Alfa atest te građevinski knjigovođa.

U uvodnom dijelu sažetka navodi kako se uvidom u dokumentaciju ne radi isključivo o klasičnim izvedbenim greškama, nego o kombinaciji naknadno definiranih zahtjeva, izmjena tehničkih rješenja u odnosu na projekt te operativnih odluka na gradilištu. Dio stavki, dodaje, odnosi se i na održavanje prostora te naknadne intervencije tijekom korištenja.

Kako je pojasnila, dio elemenata u dokumentaciji različito se interpretira među sudionicima projekta – od toga jesu li bili ugovorna obveza, jesu li nastali tijekom izvedbe ili kao posljedica izmjena na terenu. Osvrnula se i na sustav navodnjavanja, navodeći kako je u zapisniku utvrđeno da postoje oštećenja koja su nastala tijekom izvođenja drugih radova.

-Oni su tada utvrdili da postoje određena oštećenja navodnjavanja koja su nastala u tijeku drugih radova i da će se ona naknadno ukloniti - rekla je Bekavac. Bekavac je naglasila i da se odgovornost za navodnjavanje i održavanje u ranijem razdoblju ne može jasno pripisati jednoj strani, navodeći kako su se radovi u određenom periodu provodili putem narudžbenica do sklapanja ugovora. U sažetku se posebno osvrnula na problem šljunka, odnosno uređenja plaže, koji je, prema njezinim riječima, mijenjan tijekom izvođenja radova. Istaknula je da su određene izmjene, poput zamjene materijala na terenu, provedene u dogovoru izvođača i projektanata, što je naknadno utjecalo na kvalitetu i izgled prostora.

Bekavac je kao značajan problem izdvojila i prometno rješenje na Žnjanu, navodeći da postoje ozbiljni nedostaci u organizaciji prometa, dostave i kretanja vozila. Prema njezinim riječima, nedostaju dostavni punktovi, što dovodi do nekontroliranog ulaska vozila na površine koje nisu predviđene za promet, čime se dodatno oštećuje infrastruktura.

Kritizirala je i ukupno prometno rješenje, ističući da pojedini dijelovi nisu funkcionalno dobro riješeni te da se tek u praksi pokazalo koliko nedostataka postoji nakon puštanja u funkciju. Zaključno je poručila da se brojni problemi, od projektnih rješenja do izvedbe, moraju rješavati naknadno, jer su se u potpunosti pokazali tek nakon završetka radova i početka korištenja prostora.