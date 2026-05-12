Olujno nevrijeme zahvatilo Hrvatsku: Objavljena upozorenja
FOTO Padaju stabla u Zagreb, tramvaji stoje, ovako izgleda situacija u centru
FOTO Ovako trenutačno izgleda nebo iznad Zagreba
UAE SVE BLIŽA IZRAELU I SAD-U

Američki veleposlanik otkrio: Izrael Emiratima poslao bitnicu 'Željezne kupole'

FILE PHOTO: Missiles launched from Iran towards Israel, as seen from Ashkelon
AMIR COHEN/REUTERS
Benjamin Mihoci/Hina
12.05.2026.
u 12:13

Izvor brifiran o tom pitanju rekao je za Reuters da je Izrael poslao sustave za protuzračnu obranu kako bi UAE-u pomogao u obrani od iranskih napada tijekom rata.

Američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee izjavio je u utorak da je Tel Aviv poslao bitnicu "Željezne kupole", sustava za obranu od projektila kratkog dometa, i ljudstvo za upravljanje njime u Ujedinjene Arapske Emirate.

"Izrael je upravo poslao UAE-u bitnice Željezne kupole i osoblje kako bi im pomoglo da njima upravljaju. Zašto? Zato što postoji izvanredan odnos UAE-a i Izraela na temelju Abrahamovih sporazuma", kazao je Huckabee na događaju u Tel Avivu, što se odnosilo na sporazum iz 2020. kojim je Izrael uspostavio diplomatske odnose s UAE-om.

Iran je napadao UAE više nego bilo koju drugu zemlju od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače, a s napadima je nastavio i tijekom trenutnog prekida vatre.

Viši emiratski dužnosnik Anvar Gargaš, savjetnik predsjednika države, 17. ožujka je kazao da će iranski napadi na susjedne arapske zemlje ojačati veze između Izraela i arapskih država koje imaju diplomatske odnose s njim.

Iran SAD Ujedinjeni Arapski Emirati Izrael

