VIDEO Zašto nitko nije mogao skinuti pogled s Trumpa? 'Možda ne bi trebao ostati budan tako kasno'

Razbarušena kosa predsjednika Donalda Trumpa tijekom događaja u Ovalnom uredu o inicijativama za zdravlje majki izazvala je široko ismijavanje i oštre komentare korisnika društvenih mreža. Događaj koji je trebao biti ozbiljna rasprava o novim administrativnim inicijativama za majke brzo se pretvorio u improviziranu konferenciju za novinare. Trump je sebe nazvao "ocem plodnosti", rekavši da je sve što se može znati o temi naučio za "tri, četiri minute". Međutim, korisnici X-a nisu mogli skinuti pogled s njegove kose. "Izgleda kao raščupano g***o. Kosa mu nije 'stilizirana', a kada ju je prestao bojati u žuto? Ovdje je samo sijeda" , "Jesu li uklonili sva ogledala u Bijeloj kući?". "Izgleda gore nego inače... njegova kosa", našalio se drugi. "Izgleda raščupanije nego inače. Možda ne bi trebao ostati budan tako kasno objavljujući na društvenim mrežama“, napisao je korisnik X-a. Drugi je jednostavno napisao: "Kosa... KOSA!!!!", piše Independent.

Ljudi bruje o Trumpovoj raza Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mnogi su primijetili da kosa više nije žuta nego sijeda i da izgleda znatno neurednije nego inače. Korisnici su primijetili i da je Trump djelovao pospano tijekom sastanka, što je dodatno potaknulo šale o umoru.

Tijekom događaja Trump je također govorio o tekućem sukobu sa Iranom, koji je počeo 28. veljače. Ponovno se hvalio istaknuvši blokadu kao ključni potez, te ustvrdio da SAD imaju dovoljno streljiva i da su „mnogo bolje opskrbljeni“ nego prije dva mjeseca. Na pitanje novinara zašto je odbio iranski prijedlog o primirju, Trump je odgovorio: "Imam najbolji plan ikad. Vrlo je jednostavan". Pregovori o otvaranju Hormuškog tjesnaca i dalje su u zastoju, jer Trump inzistira da Iran potpuno odustane od nuklearnog programa. Događaj je bio najavljen kao predstavljanje novih mjera za majčino zdravlje, uključujući opcije za fertilitet izvan standardnog zdravstvenog osiguranja. Trump je pohvalio suradnju sa senatoricom Katie Britt i naglasio važnost podrške obiteljima.

Ipak, društvene mreže su, kao i obično, više zainteresirane za predsjednikov izgled i osobni stil nego za političke poruke. Ovo nije prvi put da Trumpova frizura postaje viralna tema.

Podsjetimo, spekulacije o Trumpovoj kosi i prije su bile u središtu pozornosti. Početkom godine mediji su prenosili da je Trump navodno prestao bojiti kosu, dopuštajući da postane prirodno sijeda. Otkriveno je to u opsežnoj reportaži New York Magazinea,usred pojačanih spekulacija o njegovu zdravlju i fizičkom stanju. Prema riječima višeg suradnika iz Trumpova tima, ova promjena predstavlja jedino priznanje da predsjednik stari, unatoč njegovim javnim izjavama da je u "savršenom zdravlju" i da se osjeća "isto kao prije 40 godina". Trump je u nedavnom intervjuu za New York Magazine bio vidno bijesan na pitanja o zdravlju: "Ako ćete pisati lošu priču o mom zdravlju, tužit ću New York Magazine do posljednjeg penija." Suradnici ističu da Trump iza zatvorenih vrata pokazuje i druge znakove starenja. Tada je jedan visoki dužnosnik rekao da mu sluh "više nije što je bio" te da često traži da ljudi govore glasnije. Također se spominju kronična venska insuficijencija (poremećaj cirkulacije, zbog čega su mu gležnjevi bili otečeni), tamna mrlja na desnoj ruci (koju skriva šminkom ili zavojem, a Trump je pripisuje pretjeranom rukovanju i aspirinu) te slučajevi kada je djelovao umorno ili "pospano" na javnim događajima.