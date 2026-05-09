SKRENUO IZVAN KOLNIKA

Tragedija u Varaždinskoj županiji: Motociklist preminuo nakon udara u željeznu ogradu

Ivica Beti
09.05.2026.
u 21:02

Upravljao je motociklom iz smjera Zagreba prema Novom Marofu

U prometnoj nesreći koja se dogodila danas oko 15.10 sati na državnoj cesti DC-3 u mjestu Paka u Varaždinskoj županiji smrtno je stradao 58-godišnjak. - Upravljao je motociklom iz smjera Zagreba prema Novom Marofu. Zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika, u blagom lijevom zavoju skrenuo je udesno izvan kolnika na travnatu površinu, nakon čega je udario u željeznu ogradu. Uslijed udara vozač i motocikl su odbačeni te su nastavili nekontrolirano kretanje, pri čemu je vozač udario u zemljani nasip odvodnog kanala i zaustavio se u kanalu. Vozač motocikla pritom je zadobio tjelesne ozljede, medicinska pomoć pružena mu je u Općoj bolnici Varaždin, gdje je uslijed zadobivenih ozljeda preminuo - izvijestila je policija.
motociklist policija prometna nesreća

Avatar Scuderia
Scuderia
21:26 09.05.2026.

Cijeli dan se diljem hrvatske mogu čuti motoristi koji krše pravila o brzini, a da ne govorim o buci. Koliko god imamo negativnih vijesti, smrti, ti likovi i dalje svakog dana odlaze tražiti adrenalin i plesati na žici.

ZDRUŽENI UDAR NA TZV. ATLANTSKU KOKAINSKU AUTOCESTU

FOTO Presreli osam brodova između Kanara i Azora, uhitili 54 osobe te zaplijenili 11 tona kokaina i 8.5 tona hašiša

- Kada policije više zemalja rade i djeluju zajedno, to je dokaz da čak ni Atlantik nije dovoljno velik da bi se u njemu sakrile kriminalne organizacije. Kriminalne mreže postaju sve fleksibilnije i međunarodno povezanije i mi na to moramo brzo odgovoriti. Ova zajednička akcija je trajala dva tjedna i tijekom ta dva tjedna zadali smo značajan udarac onome što je poznato kao kokainska autocesta- kazao je Jean-Philippe Lecouffe, izvršni direktor Europolovih operacija.

