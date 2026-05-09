Tragedija u Varaždinskoj županiji: Motociklist preminuo nakon udara u željeznu ogradu

U prometnoj nesreći koja se dogodila danas oko 15.10 sati na državnoj cesti DC-3 u mjestu Paka u Varaždinskoj županiji smrtno je stradao 58-godišnjak. - Upravljao je motociklom iz smjera Zagreba prema Novom Marofu. Zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika, u blagom lijevom zavoju skrenuo je udesno izvan kolnika na travnatu površinu, nakon čega je udario u željeznu ogradu. Uslijed udara vozač i motocikl su odbačeni te su nastavili nekontrolirano kretanje, pri čemu je vozač udario u zemljani nasip odvodnog kanala i zaustavio se u kanalu. Vozač motocikla pritom je zadobio tjelesne ozljede, medicinska pomoć pružena mu je u Općoj bolnici Varaždin, gdje je uslijed zadobivenih ozljeda preminuo - izvijestila je policija.
POVORKA KROZ ZAGREB
FOTO Brojni transparenti, glavna zvijezda Thompson: Ovako je protekao zagrebački Hod za život
PROSTRAN, DOBRO ODRŽAVAN
FOTO 'Ovakvi se rijetko pojavljuju': Prodaje se stan u Zagrebu na omiljenoj lokaciji, ovo mu je cijena
IDEJA
Cijeli dan se diljem hrvatske mogu čuti motoristi koji krše pravila o brzini, a da ne govorim o buci. Koliko god imamo negativnih vijesti, smrti, ti likovi i dalje svakog dana odlaze tražiti adrenalin i plesati na žici.