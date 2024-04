Djevojčica prodavala limunadu, a razlog je potresan: 'Imala je suze u očima i htjela je pomoći'

Nekoliko tjedana nakon što je izgubila majku, sedmogodišnja djevojčica iz Alabame, Emouree Johnson, otvorila je štand za prodaju limunade kako bi prikupila novac za nadgrobni spomenik. Emoureeina majka Karli iznenada je preminula u dobi od 29 godina. Ona je bila samohrana majka.

Kad je Emouree prvi put otišla na groblje sa svojom bakom Jennifer, nije shvaćala zašto je njezina majka imala maleni metalni nadgrobni spomenik, a ne veliki granitni. Djevojčici se činilo kao da je njezina majka izostavljena. Baka joj je tada pokušala objasniti da si obitelj ne može priuštiti nadgrobni spomenik, piše CBN News.

"Imala je suze u očima i htjela je pomoći", rekla je Jennifer o svojoj unuci. Tada je djevojčica pokrenula štand s limunadom. Ubrzo se pročulo zbog čega prikuplja novac te je interes bio ogroman. Cijena je bila jedan dolar, no mnogi su plaćali i znatno više za čašu limunade.

"Najviše što smo dobili za jednu čašu limunade bilo je 300 dolara", rekla je Emouree. Do sada je prikupljeno više od 15.000 dolara, no novac će biti spremljen na štednju s obzirom na to da je jedna tvrtka odlučila obitelji pokloniti nadgrobni spomenik.