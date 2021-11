Djevojčica (11) preminula nakon bolova u trbuhu, roditelji mislili da ne želi ići u školu

Djevojčica Carly Woods (11) iz Engleske preminula je od rijetkog raka svega nekoliko tjedana nakon što se požalila na bol u trbuhu. Njezini roditelji John i Kelly odveli su je u bolnicu nakon što ju je trbuh bolio više od 24 sata. Tada je otkriveno kako joj je jetra oko četiri veća nego što bi trebala biti.

Otac je opisao kako se Carly požalila na bolove 10. listopada. Rekao joj je da mora ići u školu jer je smatrao da glumi kako bi izbjegla odlazak na nastavu. Napravio joj je doručak, no ona nije mogla jesti, piše Express.

Nakon odlaska u bolnicu i brojnih testova, liječnici u dječjoj bolnici u Liverpoolu ustvrdili su kako djevojčica ima više tumora na jetri te da se rak proširio i na pluća.

- Rekli su nam da ne mogu ništa učiniti. Jetra joj nije funkcionirala, ne bi mogla podnijeti kemoterapiju. Rekli su nam da ćemo morati donijeti odluku da je ne reanimiramo - kazao je 37-godišnji otac.

Pojasnio je kako je riječ o rijetkom raku kojeg liječnici ustanove jedan do dva puta godišnje, no to se uglavnom dogodi na vrijeme jer posto neka vrsta upozorenja. John je kazao kako se nada da će priču njegove djevojčice vidjeti što više ljudi te kako će ona spasiti nečiji život.

