Na najprodavaniji auto u Hrvatskoj čeka se 10 mjeseci. Prodavači odvraćaju kupce od dodatne opreme!

Pandemija COVID-19 posredno je donijela velike probleme za autoindustriju. Poluvodiča, koji su neizostavni dijelovi novih automobila, a moderni automobili koji sadrže sve više multimedijskih funkcija trebaju ih sve više, jednostavno nema na tržištu. Zbog toga su rokovi isporuke za nove automobile produljeni, a za neke posebno naručene modele čeka se i više od godinu dana. Mnogi su proizvođači poput Opela, Forda, Toyote, Škode, Mercedesa smanjili proizvodnju, organizirali rad na pola radnog vremena za desetke tisuća radnika ili čak potpuno zaustavili proizvodnju.

Trenutačno je vrlo neizvjesno kada će vam automobil biti isporučen ako ga danas naručite. Osim ako ga trgovac nema na lageru i kupujete točno određeni automobil koji je već stigao u Hrvatsku. No, ako želite baš određeni automobil, primjerice, godinama najprodavaniji model novih automobila u Hrvatskoj Škodu Octaviju, na isporuku ćete čekati najmanje devet mjeseci ako kupujete automobil s ručnim mjenjačem, odnosno deset mjeseci ako želite Octaviju s automatskim mjenjačem.

– Povećali smo rok isporuke baš zato što su automobili kasnili kupcima koji su naručili automobil i uplatili kaparu. Do ljeta je rok isporuke bio šest mjeseci, no sada je devet odnosno 10 mjeseci – rekao nam je prodavač iz Škodina salona automobila.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Škoda Octavia

Nagovaraju kupce na manje opreme

Mnogi su naručeni automobili proizvedeni, ali zbog nedostatka čipova stoje na skladištu i čekaju te male poluvodičke pločice kako bi mogli biti dovršeni i isporučeni kupcima. Neki su se proizvođači prilagodili, pa u pojedinim svojim modelima više ne nude multimedijske ekrane jer je upravo najviše poluvodiča potrebno za njihovu proizvodnju. Pa se na tržištu događaju paradoksalne situacije, kupci danas praktički ne žele kupiti automobil bez središnjeg, pa i vozačeva zaslona u boji i za to su spremni platiti, a proizvođači odnosno trgovci ih od njih odgovaraju, jer je zbog nestašice mikročipova trenutačno mnogo lakše proizvesti automobil bez tih dodatnih dijelova infotainmenta koji služe za zabavu.

I za ove godine najprodavaniji model automobila u Hrvatskoj Opel Corsu čeka se više nego što je to uobičajeno. Za one koji žele najprodavaniji model sa srednjom razinom opreme i benzincem od 75 KS još se nešto može naći na lageru, no ako želite nešto drukčije, automobil se mora naručiti u tvornici.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL Opel Corsa

Pregovori o tvornici mikročipova

– Službeni rok isporuke nam je trenutačno za Corsu od 180 do 240 dana ako se automobil posebno naručuje – rekao nam je prodavač iz Opelova zagrebačkog salona automobila.

Još veći problem imaju s drugim modelima, primjerice, SUV modelom Grandland, jer je krajem rujna proizvodnja u njemačkom gradu Thüringenu potpuno obustavljena. Na Grandland se također čeka isporuka do 240 dana, a trenutačno ih nema na lageru. Nešto je bolja situacija s korejskim automobilima. U Europi su njihovi rokovi isporuke osjetno manji nego kod konkurenata. Dugo vremena su i globalno odolijevali problemima s nedostatkom čipova, no početkom listopada su i Korejci morali planirati manju proizvodnju. Kod nas se to još ne osjeća snažno.

– Imamo dovoljno automobila Ceed na skladištu i u dolasku, jedino biste morali čekati oko 120 dana ako biste željeli auto s automatskim mjenjačem – rekli su nam u Kijinu salonu.

Nedostatak mikročipova otvorio je pitanje ovisnosti proizvođača o tvornicama u Aziji jer većina se čipova proizvodi u Kini, Japanu, Koreji i Tajvanu. Zbog toga je Europska unija već započela pregovore s korejskim Samsungom i tajvanskim TSMC-om o pokretanju europske tvornice poluvodičkih mikročipova.

Američki tehnološki div Intel, koji je prognozirao da bi kriza zbog nedostatka mikročipova mogla potrajati nekoliko godina, u potrazi je za lokacijom za europsku gigantsku tvornicu čipova koja bi baš autoindustriju opskrbljivala mikročipovima. Prema Intelu, u 2019. udio troškova procesora u automobilu iznosio je u prosjeku četiri posto. Prema stručnjacima za poluvodiče, taj će se udio povećati na 20 posto do 2030. godine.

