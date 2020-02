Divjak: Tražimo odgovore je li falsifikat i je li vjerodostojna, obećali su dati sve podatke

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak govorila je o temi da Republika Srpska odbija na zahtjev Hrvatske, provjeravati diplome koje potječu iz tog BiH entiteta.

"Dobili smo dopis iz RS-a da odbijaju provjeru i u tom službenom dopisu stoji da zapravo oni neće provjeravati osim ako postoji osnovana sumnja. Hoćemo uvest povjerenje u obrazovanje. Treba osigurati da u sustavu rade oni su koji su kompetentni", kazala je Blaženka Divjak. "Bilo kakva tolerancija na varanje i varalice, ne postoji", dodala je.

"Tražimo odgovore je li falsifikat i je li vjerodostojna, je li osoba završila školu ili fakultet. Nismo imali problema s provjerom u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske", kazala je Divjak.

"Jutros me nazvao ministar Rajčević iz RS-a. Ja sam rekla zašto to radimo i jasno sam pročitala gdje se odbija suradnja. On je obećao da će raditi na tome da mi sve odgovore dobijemo. Mislim da nema uzmaka da bi mi odustali od toga da se provjeri. Preko 80 posto sustava je provjereno", kazala je Divjak.

"Vrlo je teško reći što je osnovana sumnja ako nemate suradnju s nekom institucijom. Kada govorimo o ovih 50 pronađenih, nije pronađeno na temelju toga je l' postoji osnovana sumnja već se provjerom utvrdilo. Ipak velika većina dokumenata je provjerena", kazala je Divjak.

Komentirala je i to da je Visoki trgovački sud RH odbio žalbu Ministarstva znanosti i obrazovanja protiv upisa Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a ujedno je potvrdio Rješenje Trgovačkoga suda u Zagrebu, kojim je taj Fakultet upisan u sudski registar.

"Mi nismo dobili tu odluku, mi poštujemo odluku suda, no ono što treba znati, to znači da svatko može osnivati fakultet i da akt o osnivanju može biti i nezakonit", kazala je Divjak.