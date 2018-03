Dirao 14-godišnjakinju s posebnim potrebama koju je vozio u školu

Muškarac (60) pritvoren je zbog seksualnog zlostavljanja 14-godišnjakinje. Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

Sumnja se da je zlostavljao djevojčicu s posebnim potrebama koju je prevozio od kuće do škole. On je zaposlenik tvrtke koja se bavi prijevozom, a djevojčicu je pipkao kada bi ostali sami. Događalo se to nekoliko mjeseci, a nije poznato tko je sve prijavio policiji.

Muškarac se sumnjiči i za upoznavanje djece s pornografijom.