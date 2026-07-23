Kijev traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti: 'Globalni pritisak može zaustaviti ruski teror'

Rusija je u srijedu izjavila da je napala ukrajinske gradove Odesu i Čornomorsk, pogodivši lučku infrastrukturu i plovila za koja tvrdi da podržavaju ukrajinsku vojsku, a Kijev je zbog napada na brodove u Crnom moru zatražio hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Rusko ministarstvo obrane izjavilo je da su posljednji napadi usmjereni na brod za suhi teret tijekom istovara u luci Čornomorsk, kao i na skladište vojnog tereta i spremnike za gorivo i maziva. Navedeno je da su također pogođeni utovarno-skladišni objekti u Odesi, te brod za suhi teret i brod za rasuti teret koji su prevozili teret u Odesu za ukrajinsku vojsku. Ruski dronovi također su pogodili tri skladišta u kojima su se nalazili ukrajinski dronovi, dodalo je ministarstvo u izjavi.

Izjava ruskog Ministarstva obrane objavljena kasno u srijedu navečer na Telegramu navodi da su ruski dronovi tijekom dana pogodili četiri teretna broda i brod za rasuti teret u vodama Crnog mora i u luci Čornomorsk. Navodi se da su plovila prevozila teret za ukrajinsku vojsku. Reuters nije mogao neovisno provjeriti sadržaj izjave.

Gotovo 4 i pol godine nakon početka rata, Rusija i Ukrajina pojačale su vojne aktivnosti u i oko Crnog i Azovskog mora, a svaka je strana napala desetke brodova, uključujući tankere za naftu i teretne brodove. Ukrajina je nakon ruskih napada na brodove u Crnom moru zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a za 27. srpnja, rekao je u srijedu vršitelj dužnosti ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrii Sybiha, izvijestila je agencija dpa.

U izjavi objavljenoj na X-u, Sybiha je rekao da su nedavno napadnuta najmanje tri civilna teretna broda, a "nekoliko desetaka" članova posade je poginulo i ozlijeđeno. "Danas nijedno plovilo nije prošlo kroz ukrajinski crnomorski pomorski koridor - upravo u vrijeme vrhunca žetve. Ovo je namjerni ekonomski i humanitarni teror", napisao je. "Rusija drži globalnu sigurnost hrane kao taoca." Međunarodna zajednica mora reagirati, rekao je Sybiha. "Pozivamo sve države, posebno one pogođene, da odmah zatraže od Rusije da prestane s napadima na slobodu plovidbe u Crnom moru", rekao je. "Nijedna zemlja nema pravo izgladnjivati ​​svijet. Globalni pritisak može zaustaviti ruski teror."