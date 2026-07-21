Iz Sahare stiže paklena vrućina: Vrućine će biti ekstremne, dijelovima Europe prijeti i do 47 °C

Saharska toplinska kupola i suhi vjetrovi mogli bi dijelu Europe donijeti povijesne visoke temperature. Kako navodi Severe Weather Europe, ekstremni toplinski val vjerojatno će ovoga tjedna gurnuti temperature na Pirenejskom poluotoku u raspon od 45 do 47 °C. Naime, doći će do naleta zagrijanog zraka izravno iz Sahare, dok se nova toplinska kupola učvršćuje na jugozapadu kontinenta.

Najviša temperatura ikada zabilježena u Španjolskoj iznosila je 47,6 °C u mjestu La Rambla, 14. kolovoza 2021. godine. Što se tiče cijele Europe, rekord drži Siracusa u kojoj je 11. kolovoza 2021. izmjerena temperatura od 48,8 °C. Prema prognozama, nekoliko bi se područja u Španjolskoj moglo približiti tim rekordima, a možda ih čak i premašiti.

Nadolazeće vrućine mogle bi rezultirati šumskim požarima, opterećenjem infrastrukture poput vodnih rezervoara i energetskih mreža, kao i povećanjem zdravstvenih rizika. Stanovnici olakšanje neće imati ni preko noći s obzirom na to da se ne očekuje se da će temperature preko noći pasti ispod 25 °C. Pretjerana vrućina može značajno utjecati na ljudsko zdravlje i biti opasna za posebno ranjive skupine. Produljeno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do toplinske iscrpljenosti, dehidracije, a u težim slučajevima i toplinskog udara.

Toplinska kupola, vrlo topla zračna masa, obično je dominantna značajka ljetnih vremenskih obrazaca u Europi te donosi visoke temperature regiji ispod sebe. On djeluje poput poklopca na loncu, odnosno zarobljava topao zrak na svim razinama ispod sebe.